Qual è il formato di pasta preferito dagli italiani?

Al via le celebrazioni per il prossimo Carbonara Day, e per l'occasione un sondaggio stabilisce una volta per tutte le preferenze degli italiani sul formato di pasta.

Manca pochissimo al Carbonara Day, giornata mondiale dedicata al piatto di pasta italiano forse più amato ma sicuramente più discusso del mondo. Il 6 aprile gli amanti di uovo, guanciale e pecorino (ma non saremo talebani sulla scelta degli ingredienti) potranno partecipare all’edizione numero nove di questa giornata, condividendo i loro contenuti attraverso l’hashtag #CarbonaraDay.

Il tema di quest’anno è stato scelto dai pasta di Unione Italiana Food, la più importante associazione italiana di produttori alimentari, che ha commissionato ad AstraRicerche un sondaggio per approfondire il rapporto degli italiani con la Carbonara e capire finalmente quale sia il loro formato di pasta preferito per realizzarla.

Pasta corta vs. pasta lunga

Interpellati su una questione tanto spinosa, gli italiani hanno parlato: 6 italiani su 10, il 57,9% preferiscono la pasta lunga, contro un 36,8% più favorevole ai formati corti, e nel sondaggio viene confermata la storica avversione degli italiani verso la pasta liscia, con il 61% che preferisce paste rigate rispetto a un 32,2% di amanti delle versioni lisce.

Gli spaghetti restano i sovrani indiscussi della classifica, scelti dal 59,9% degli italiani per la Carbonara e formato preferito in assoluto per il 51,7% degli intervistati. Tra i formati di pasta corta i rigatoni (scelti dal 24,6% con un 13,9% che lo dichiara formato preferito) e le mezze maniche (19,5% e 10,0%). Su una cosa tutti, o almeno 93,4%, sono certi: la scelta di una buona pasta è fondamentale per la riuscita del piatto.

Per approfondire il tema “#FormatoCarbonara: spaghetto, rigatone, mezza manica o tonnarello, qual è il formato ideale per la Carbonara?” Unione Italiana Food ha coinvolto tre grandi maestri della cucina romana: Barbara Agosti, famosa per la sua “Carbonara da passeggio”, Sarah Cicolini di SantoPalato e, ovviamente, il “king of Carbonara” Luciano Monosilio.