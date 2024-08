Qual è il senso della maglietta “Bevi il tuo latte” andata sold out

Com'è possibile che una maglietta con su scritto "Drink your milk", o "Bevi il tuo latte", sia andata immediatamente sold out?

Drink your Milk, o “Bevi il tuo latte” tanto per intenderci. Parole tutt’altro che complesse: quel che potrebbe far sorgere un po’ di dubbi, però, è il loro significato effettivo. Qualche settimana fa Loewe e The Shameless Fund hanno presentato una maglietta, frutto della loro prima collaborazione, su cui campeggia lo slogan in questione. Ma che significa?

Per trovare una risposta soddisfacente tocca tuffarci nella cultura pop. La maglietta, badate bene, è minimale che più minimale non si può: scritta in nero su campo bianco, con gocce bianche che sembrano traboccare dal colletto. Ah, quasi dimenticavamo: naturalmente è andata sold out al lancio, ed è tornata disponibile sul sito del brand solamente nelle ultime ore.

Una questione da Compagni di viaggio

La nostra protagonista – la maglia, per l’appunto – porta la doppia firma del direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson; e dell’attore britannico Jonathan Bailey, celebre per avere interpretato il ruolo di Anthony Bridgerton nella omonima serie televisiva e più di recente apparso nella serie Fellow Travelers, in Italia Compagni di viaggio su Paramount+. Ve l’avevamo detto: è questione di cultura pop.

La serie in questione racconta in sintesi una storia di amore decennale tra Anderson, dichiaratamente omosessuale, e Matt Bomer. Proprio qui si origina il mito del “Bevi il tuo latte”: in una scena ormai diventata iconica, infatti, il personaggio di Bomer pronuncia queste stesse parole. Il resto, come si suol dire, è storia.

La maglietta è stata presentata in occasione del Pride Month 2024 e, come accennato in apertura di articolo, sostiene anche e soprattutto la missione di The Shameless Fund: l’obiettivo è quello di aiutare le ONG internazionali di carattere LGBTQ+ a promuovere i propri progetti. Ma l’ispirazione per la maglietta, al di là della notorietà della scena di cui sopra, da dove è arrivata?

Jonathan Bailey non ha alcun segreto: “Una bella mattina, l’immagine di questa t shirt è apparsa nella mia testa, completamente così, pronta” ha spiegato. “Sapevo che Jonathan Anderson era l’unico in grado di catturarne la gioia, la giocosità e la sensualità e che avrebbe trasformato questa visione in realtà”. Ne volete una per voi? Nulla di più semplice: basta andare direttamente sul sito ufficiale di Loewe. Il prezzo è di 180 euro.