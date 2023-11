Quali sono le nazioni con la sbornia più facile? Il podio potrebbe sorprendervi

di Manuela Chimera 9 Novembre 2023

Non indovinereste mai e poi mai quali siano le nazioni sul podio della classifica dei paesi considerati i bevitori più forti del mondo, quelli dove la sbornia è più facile che altrove. A dirlo non siamo noi, bensì uno studio realizzato e pubblicato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Dovete pensare fuori dagli schemi per indovinare il podio.

Il podio dei paesi che bevono di più al mondo

Lo studio in questione ha voluto capire quali fossero i paesi considerati come bevitori incontrollati. Ebbene, il primo gradino del podio vede, niente meno, che la Romania. Giù, proprio così: di sicuro alla Romania non avevate pensato. La percentuale di persone che ha sostenuto di bere in maniera eccessiva ed episodica almeno una volta al mese è del 55%!

Al secondo posto si è piazzata la Gran Bretagna (ok, qui forse avevate sospettato che gli inglesi fossero in alto nella classifica, ai britannici piace bere in fin dei conti), mentre in terza posizione troviamo un po’ a sorpresa la Danimarca, con un 50% di bevitori dediti alle sbornie.

A seguire, poi, abbiamo il Lussemburgo, con un 46%, mentre al quinto posto troviamo la Germania.

Altre nazioni che hanno la nomea di forti bevitori si sono piazzate decisamente più in basso nella classifica. Per esempio l’Irlanda è solo all’ottavo posto, mentre gli Stati Uniti sono al decimo posto e la Grecia è terzultima. Per la Russia, invece, dati non pervenuti a causa del fatto che non fa parte dell’OCSE.

E l’Italia? Beh, siamo in basso, visto che da noi, come in Turchia, tale percentuale è sotto al 3%.

Altri dati interessanti è che la media è del 19%, il che vuol dire che un adulto su cinque almeno una volta al mese si concede una sbornia. Inoltre il consumo di alcolici pare che sia diminuito in ben 23 paesi fra il 2011 e il 2021, con i tassi di riduzione maggiori in Lituania e Irlanda. Invece Lettonia, Messico e Norvegia hanno errato nella direzione opposta, registrando gli aumenti maggiori.

Lo studio ha poi scoperto che il 26% degli uomini di tutti i paesi ha ammesso di prendersi una sbornia (e dunque di praticare la non nobile e non salutare arte del binge drinking) almeno una volta al mese, contro il 12% delle donne (con le donne britanniche e danesi in cima alla lista).

In Norvegia e Stati Uniti, invece, donne e uomini bevono in maniera similare, seguiti poi da Spagna, Grecia, Italia e Turchia.