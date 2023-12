Quanti formaggi si possono mettere su una pizza? Ce lo dice il Guinness World Record

Pensate che una pizza ai 4 formaggi sia un po’ difficilina da digerire? Beh, allora non provate ad assaggiare la nuova pizza da Guinness World Record realizzata da un paio di chef francesi e da un casaro. In qualche modo sono riusciti a mettere su una singola pizza ben 1.001 formaggi. Un’impresa non da poco, tanto che ha meritato l’inserimento nel Guinness World Record.

La pizza da record con 1.001 formaggi

Capiamo meglio Niccolò di MasterChef che si stava arrovellando su come si potessero mettere delle mentine nei ravioli. Ecco: noi ci stiamo chiedendo come caspita si fa a mettere 1.001 formaggi su una pizza.

Eppure i due chef e pizzaioli francesi Benoit Bruel e Fabien Montellanico, aiutati dalla casara Sophie Hatat Richart-Luna e dallo YouTuber Florian OnAir, sono riusciti a superare il precedente record, quello di Morgan Niquet del 2021: lui si era fermato a quota 834 formaggi, battendo il record del francese Philippe Marchand del 2016, quello con 730 formaggi.

In realtà Benoit si era già allenato in precedenza: nel 2020 aveva preparato una pizza con 254 formaggi diversi. Ma dopo cinque mesi trascorsi a setacciare tutta la Francia per cercare altre varietà di formaggio da impilare sulla pizza, è riuscito nella titanica impresa di quadruplicare quel numero.

Benoit ha spiegato che non solo è stata una vera e propria impresa mettere 1.001 formaggi su una pizza, ma anche girare per casari, fattorie e produttori. Tuttavia il suo viaggio alla ricerca dei formaggi ha dato i suoi frutti. Anzi, i suoi formaggi. E spesso gratuitamente: quando spiegava a cosa gli servivano tutti quei formaggi, in molti glieli hanno offerti in regalo, conquistati dall’idea di poter entrare a far parte di un record mondiale.

Occhio però: non si tratta solo di formaggi francesi. 940, infatti, sono arrivati dalla Francia, ma gli altri 61 provengono da diversi paesi del mondo. I due pizzaioli hanno tagliato i formaggi a forma di cubetti da 2 grammi, usandone uno solo per ciascun formaggio. Sulla base della pizza hanno dunque sovrapposto prima i formaggi più duri e poi via via sopra quelli più morbidi.

Per evitare, poi, che l’impasto della base della pizza cedesse sotto il peso di tutto quel formaggio, ecco che hanno deciso di precuocere la base. Per riuscire poi a tenere quella piramide formaggiosa in sede durante la cottura, ecco che intorno alla pizza è stato posizionato uno stampino per biscotti delle giuste dimensioni. Dopo due minuti, lo stampino è stato tolto e la pizza è stata infornata per altri 20 secondi.

E così Benoit è riuscito nella sua impresa, realizzando anche il suo sogno nel cassetto: quello di riuscire a fare pizze con la più ampia varietà possibile di formaggi. Ecco, sì, magari non tutti insieme però. Ah, ovviamente la pizza è poi stata assaggiata dai presenti, ma non osiamo pensare ai livelli di colesterolo raggiunti.