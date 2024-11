Quanto costa un chilo di pane? La risposta del deputato è preoccupante

Ci mancava un “E allora che si mangino croissant”. Il quadro è semplice: Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia, ha partecipato a una puntata di Re Start, trasmissione di casa Rai andata in onda lo scorso 15 novembre. Nel bello della diretta, però, si è nascosta un’insidia: ma il nostro protagonista sa quanto costa un chilo di pane?

All’ordine del giorno infuria la discussione sul caro vita, sull’inflazione, sui portafogli che da qualche anno a questa parte hanno preso a dimagrire fino a mostrare le costole. E fare la spesa, com’è noto, diventa sempre più difficile. A porgere la domanda, poi fiorita in pietra dello scandalo, è la stessa conduttrice, Annalisa Bruchi.

La risposta del deputato e la reazione dei presenti

L’impressione è che Malagola tenti di rispondere con quella titubante sicumera che, agli anni delle superiori, accompagnava l’interrogazione di quel compagno di banco che solo pochi istanti prima aveva confessato, sottovoce: “Oh, non ho aperto il libro. Speriamo che non mi chiami”. Il nostro parte convinto, dunque: “Certo! Un chilo di pane costa un euro” spiega, gesticolando per lasciare intendere che se la sua risposta non è esatta al centesimo poco ci manca.

La frase non è ancora stata assorbita dai microfoni che in studio si leva un coro di “ma noo” più o meno stizziti e “seh, certo” nettamente ironici. Malagola si guarda intorno, sbigottito, gli occhi sgranati: “No…” pare bofonchiare, ma la sua voce si perde tra le reazioni dei presenti.

C’è chi nasconde il viso tra le mani, chi gesticola con le mani a borsa (sapete: il simbolo nazionale del “ma che stai a dì?”), chi scuote il capo con l’espressione stropicciata un po’ dal divertimento e un po’ dall’amarezza. Bruchi si scusa, che non era sua intenzione lanciare questa deriva così colorata, ma il punto rimane: “Il pane costa quasi cinque euro!“, spiega la conduttrice.

“Il tema è quello” continua. “L’inflazione è arrivata là”. Poi si scusa ancora: è chiaro che non volesse trasformare una discussione seria in teatrino, ma la gaffe (vogliamo definirla così?) di Malagola è utile nel fornirci la misura della distanza da chi, probabilmente, allo scontrino non degna nemmeno uno sguardo. Il nostro rimane interdetto: non si preoccupi, tanto le interrogazioni del primo quadrimestre non contano.