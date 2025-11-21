Quanto è trasversale l’Ozempic? Chiedetelo a questa hamburgeria di New York

Con buona pace di Gordon Ramsay, Ozempic e simili stanno concretamente influenzando la ristorazione: questi farmaci, agonisti del recettore GLP-1, che includono semaglutide (venduta come Ozempic, Wegovy o Rybelsus) o liraglutide (Victoza o Saxenda), riducono notevolmente l’appetito, e studi clinici dimostrano che possono tagliare l’assunzione giornaliera di cibo di circa il 20-25 percento.

In risposta a questo cambiamento di abitudini, i ristoranti stanno innovando, alcuni con più ironia (o cattivo gusto, scegliete voi) di altri. Per esempio Clinton Hall, a Midtown Manhattan, ha lanciato il suo “Teeny-Weeny Mini Meal“, un micro-pasto, al costo di 8 dollari, che consiste in un mini-hamburger, simile alla dimensione di uno slider, servito con un bicchierino da shot di patatine fritte e una siringa di ketchup. Per innaffiare il tutto, una selezione di bevande proporzionate: mini birra, mini martini o un weeny wine.

I menu per l’Ozempic a New York

Aristotle Hatzigeorgiou, proprietario del locale, ha raccontato che l’idea è nata dopo aver osservato l’appetito ridotto dei suoi amici che assumevano farmaci per la perdita di peso. Ha spiegato: “Ho iniziato a notare che quando uscivo a cena con gli amici, alcuni di loro davano un morso alla pasta o al pollo alla parmigiana, prendevano un sorso di vino, e poi avevano finito. Ho visto che succedeva più volte nell’arco di un mese”.

Hatzigeorgiou si è reso conto della necessità di offrire un’alternativa per coloro il cui appetito è mutato, soprattutto in contesti di gruppo. Ha aggiunto che l’aspetto ambientale ha giocato un ruolo nella sua decisione: “Sono anche cresciuto in un’epoca in cui sprecare cibo era un grosso problema, quindi l’aspetto ambientale ha giocato un ruolo. È davvero da lì che è nata l’idea”. Ha concluso: “Ho capito che per le persone il cui appetito è cambiato, specialmente in contesti di gruppo, avevamo bisogno di un’opzione che potessero gustare senza sprecare cibo”.

Anche il ristorante italiano di lusso Tucci, nel quartiere NoHo di New York, ha iniziato a offrire piatti in formato Ozempic a prezzi ridotti, disponibili su richiesta. L’offerta comprende un singolo arancino guarnito con caviale per 12 dollari e una polpetta in salsa marinara per 10 dollari. Rispetto alle versioni regolari, questi piatti sono circa un terzo della dimensione e del prezzo, permettendo ai clienti di gustare un pasto completo senza provare vergogna o sprecare. Max Tucci, il titolare, ha confermato di aver notato la domanda di porzioni più piccole crescere con l’aumento della diffusione dei farmaci per la perdita di peso.

Hatzigeorgiou ritiene che i farmaci iniettabili per la perdita di peso stiano ridefinendo il modo in cui gli americani mangiano: “Le persone sono molto più attente alla salute adesso. Vado in palestra ogni giorno e vedo le generazioni più giovani davvero concentrate sul fitness e sulla comprensione del proprio corpo, tutti sono più consapevoli di quanto mangiano e cosa mangiano”.

L’uso di farmaci GLP-1 è in forte espansione negli Stati Uniti, con un mercato che, valutato 39,6 miliardi di dollari nel 2024, e secondo le previsioni supereranno i 120 miliardi di dollari entro il 2030.