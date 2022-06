Quanto guadagna un cameriere? La catena di ristoranti spagnola pubblica lo stipendio nel menu

Anche in Spagna molti locali faticano a trovare personale e così il Grillaera Burger, con sede a Malaga e Algeciras ha deciso di mettere nero su bianco lo stipendio dei suoi lavoratori all'interno del menu, diventando in pochissimo tempo virale.

di Marco Locatelli 9 Giugno 2022

In questo periodo il tema relativo agli stipendi dei camerieri e la difficoltà (in Italia) ad assumerne è decisamente spigoloso, e così c’è chi, come Grillaera Burger, catena spagnola di ristoranti, decide di pubblicare nel menu lo stipendio dei propri camerieri.

Anche in Spagna molti locali faticano a trovare personale e così il Grillaera Burger, con sede a Malaga e Algeciras, ha deciso di mettere nero su bianco lo stipendio dei suoi lavoratori all’interno del menu, diventando in pochissimo tempo virale.

Non solo nel menu appare la cifra percepita dai camerieri, ma anche le condizioni di lavoro di tutto il personale (sette cuochi, otto camerieri, un lavapiatti, tre contabili e personale amministrativo, un addetto alla manutenzione, un manager e un responsabile marketing). Per i curiosi, lo stipendio dei camerieri del Grillaera Burger è di 1.430 euro etti al mesi per 40 ore di lavoro. Simile al contratto nazionale di settore italiano.

E non è finita qua: viene specificato che l’80% dei dipendenti è a tempo indeterminato, che il 70% ha un contratto di 40 ore settimanali e che si segue un regime di cinque giorni di lavoro e due giorni di riposo.

Questo esercizio di “trasparenza” da parte della catena spagnola è stato accolto molto bene, soprattutto sui social media, dove è diventato in poco tempo virale.