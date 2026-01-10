Quanto valgono i vini messi all’asta dopo lo scandalo di Davide Lacerenza

Se avete un bisogno impellente di “ballarvi la fresca”, per dirla alla Filippo Champagne -uno che della (ormai ex) cantina di Davide Lacerenza la sapeva lunga- c’è un’occasione per voi: è stata infatti aperta ufficialmente l’asta online dedicata al tesoro di vini e alcolici di lusso sequestrati nell’ambito dell’inchiesta sulla Gintoneria di Milano.

La vendita pubblica, gestita dal custode giudiziario della Procura di Milano, mira a recuperare parte della confisca stabilita dall’autorità giudiziaria, stimata in oltre 900.000 euro, e le offerte possono essere presentate a partire dal 9 gennaio fino al termine ultimo del 30 gennaio.

La cantina della Gintoneria all’asta

La vicenda giudiziaria è ormai arcinota e risale al marzo 2025, quando Lacerenza e la sua ex compagna Stefania Nobile sono stati arrestati con accuse che spaziano dall’autoriciclaggio allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di stupefacenti all’interno del locale La Gintoneria e del privé La Malmaison.

Nell’ottobre dello stesso anno, la gip Marta Pollicino ha poi ratificato i patteggiamenti dei due imputati: 4 anni e 8 mesi per Lacerenza e 3 anni per Nobile. Oltre alle pene detentive, il tribunale ha disposto la confisca definitiva dei beni, inclusi i conti correnti, gli arredi dei locali e la preziosa cantina ora oggetto dell’asta pubblica.

Il catalogo dell’asta include vini e liquori definiti di alto pregio, precedentemente appartenuti alla collezione di Lacerenza. Tra i lotti più rilevanti spiccano bottiglie di Petrus, La Tache, Romanée, Masseto, Sassicaia, Krug e Dom Pérignon: i cacciatori di bottiglie di lusso potranno trovare sia singole bottiglie che lotti multipli, con una particolare attenzione verso lo champagne e i distillati premium.

Per quanto riguarda i prezzi, le basi d’asta partono da poco più di 100 euro per alcune bottiglie di vino rosso e possono raggiungere cifre considerevoli per i pezzi più ricercati. Un lotto di sei bottiglie di champagne Jacques Selosse è proposto con una base di 2.550 euro, mentre cinque o sei bottiglie di tequila Azul partono da una base superiore ai 1.000 euro. Alcune singole bottiglie di champagne Jacques Selosse sono state inserite con una base di 425 euro, mentre altri vini pregiati presentano basi d’asta che superano i 400 euro.

La partecipazione all’asta avviene esclusivamente in modalità telematica attraverso i portali ufficiali di Spazio Aste e dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Monza. Se volete partecipare dovrete effettuare una registrazione preventiva per poter consultare i documenti allegati, che includono verifiche sull’integrità, sul livello di riempimento e sullo stato di conservazione di ogni pezzo.

Le procedure prevedono il versamento di cauzioni, il rispetto di rilanci minimi e termini precisi per il saldo e il ritiro dei beni acquistati: i lotti sono attualmente custoditi in magazzini vigilati, ma è possibile richiedere sessioni di visione virtuale su appuntamento per esaminare la merce prima di formulare un’offerta.