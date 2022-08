Quartu; allontanato da un locale, sale in macchina e cerca di travolgere i passanti: un ferito

di Luca Venturino 16 Agosto 2022

Attimi di pura follia in quel di Quartu Sant’Elena, comune nella città metropolitana di Cagliari: nella notte tra sabato 13 e domenica 14 agosto, infatti, un uomo di 40 anni è andato in escandescenze dopo essere stato allontanato da un locale notturno, salendo a bordo della propria automobile e tentando poi di travolgere i passanti lì presenti. A pagare il conto della follia dell’uomo in questione è stato un 51enne che ha rimediato due fratture, una al polso e una alla gamba: trasportato in ospedale, la vittima è stata sottoposta alla cure del caso senza alcuna complicazione.

Ma torniamo al fatto: stando a quanto ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine, che hanno interrogato alcuni dei testimoni oculari e visionato le immagini delle telecamere di sicurezza installate nelle zone limitrofe, il nostro protagonista stava tentando di entrare all’interno del locale in questione, senza tuttavia avere alcun successo. Dopo essere stato allontanato dai responsabili della sicurezza, il 40enne – come farebbe qualunque persona sana di mente dopo un rifiuto – è salito a bordo della sua Fiat e ha tentato di travolgere prima in retromarcia e poi in senso opposto le persone che si trovavano in strada.

Durante queste pericolosissime manovre avrebbe urtato il 51enne, che è caduto a terra rovinosamente fratturandosi, come già accennato, il polso e una gamba. I passanti, chiaramente, non sono certo rimasti a guardare: una volta vinto lo shock iniziale hanno contattato i Carabinieri e un’ambulanza. Secondo quanto lasciato trapelare, i militari dell’Arma avrebbero già individuato il responsabile.