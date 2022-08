Quartu, carne e pesce conservati nello sporco: sequestrati 85 kg di alimenti in un ristorante

di Luca Venturino 24 Agosto 2022

I Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, a pochi passi dal centro cittadino di Cagliari, hanno eseguito una serie di controlli igienico e sanitari nei ristoranti, bar e altri locali schierati sul lungomare Poetto. Le ispezioni, effettuate per di più con la collaborazione dei colleghi del Nas e degli agenti del Nucleo Cinofili della Compagnia di Cagliari, hanno in particolare interessato un locale, che si è distinto per una lunga serie di negligenze e insufficienze dal punto di vista igienico che hanno spinto gli agenti delle forze dell’ordine a sequestrare ben 85 chilogrammi di carne e pesce, conservati in condizioni tutt’altro che regolari.

Come accennato, il controllo al ristorante in questione sono da intendere come parte di una più ampia attività sul territorio, che ha coinvolto più uffici delle forze dell’ordine nazionale: durante l’ispezione, i militati dell’Arma hanno riscontrato una scarsa pulizia dei locali di sala e cucina, numerose violazioni delle norme sulla certificazione Haccp e, come già anticipato, la cattiva conservazione dei prodotti alimentari. Nello specifico, gli agenti del Nucleo antisofisticazioni e sanità hanno segnalato diverse decine di chilogrammi di carne e pesce conservati nella sporcizia – cibo che, ovviamente, sarebbe poi finito nel piatto dei commensali. Per il proprietario del ristorante, oltre al sequestro sopracitato, è scattata una multa da 4500 euro.