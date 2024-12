Quest’anno arriva anche il Fanta Masterchef ufficiale

In principio era il Fantacalcio: più che un hobby un secondo lavoro, con compagni e coniugi degli appassionati rassegnati alle aste di inizio stagione che si protraggono fino a notte fonda, e mastodontici fogli Excel poi sostituiti da apposite app. Un format che è arrivato fino a Sanremo, con gli organizzatori del fantasy game musicale addirittura arrivati ad essere intervistati da testate nazionali in occasione dei cambi di regolamento. Ed è proprio quel team ad aver sviluppato FantaMasterChef, in collaborazione con Wonty Media, Appfactory e il team commerciale di Endemol Shine Italy.

Come funziona



Le selezioni si sono concluse, la masterclass è stata formata e ora la competizione entra nel vivo. Il gioco è disponibile dalle ore 10:00 del 20 dicembre e, dopo essersi registrati, si potrà giocare il MasterTest e compilare una schedina a settimana cercando di indovinare cosa succederà nella puntata successiva.

Per ottenere punti, il giocatore dovrà abbinare correttamente 7 dei possibili eventi a un concorrente e potrà divertirsi, inoltre, a prevedere le mosse dei giudici, associando ad ognuno di loro un evento. Ad ogni evento saranno attribuiti dei punti, e vincerà chi, al termine dell’ultima puntata della 14° edizione di MasterChef Italia, avrà totalizzato il maggior numero di punti nella Classifica Generale.

Il gioco è stato sviluppato col sostegno di Garofalo, già partner di questa nuova edizione. Vincenzo Piscopo, Chief Commercial and Digital Officer Banijay Italia Holding, racconta così dell’iniziativa: “FantaMasterChef non è solo un gioco, ma un modo completamente nuovo per immergersi nella competizione culinaria più amata della televisione. Questo fantasy game arricchisce l’esperienza degli spettatori, permettendo loro di vivere il programma in prima persona, prevedendo le mosse dei concorrenti e dei giudici e partecipando attivamente alla gara. Grazie alla partnership con Garofalo, abbiamo creato un’iniziativa che unisce passione per la cucina e intrattenimento, rendendo l’esperienza di visione ancora più coinvolgente e interattiva.”