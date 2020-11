Ravioli al cioccolato: la limited edition di Giovanni Rana aiuta il Banco Alimentare

Giovanni Rana lancia una limited edition dei suoi ravioli, questa volta in versione dolce, al cioccolato, e con lo scopo benefico di aiutare il Banco Alimentare.

Una sfoglia al cacao ripiegata a mezzaluna ripiena di cioccolato morbido e granella di nocciole. I ravioli, suggerisce il celebre pastificio, possono essere fritti in padella o cotti con burro e zucchero e poi guarniti con gelato o con una spolverata di zucchero a velo: una sezione dedicata del sito internet dell’azienda suggerisce infatti ricette e proposte di consumo del nuovo prodotto.

La limited edition, appena lanciata, resterà disponibile nella gdo fino al 28 febbraio 2021. E, in un momento in cui aumentano drammaticamente le persone bisognose di aiuto, Giovanni Rana ha deciso di legare questa iniziativa commerciale a uno scopo benefico: per ogni confezione di ravioli dolci con cioccolato acquistata nei supermercati italiani, l’azienda donerà due prodotti freschi al Banco Alimentare.

I dati relativi alle confezioni di prodotti donati ai bisognosi saranno poi rendicontati e disponibili per la consultazione sul sito dell’azienda. ”Da sempre la missione della nostra famiglia è condividere momenti di gusto, convivialità e serenità intorno alla tavola. Ed oggi ci sembra che ciò sia ancora più importante”, ha detto Gianluca Rana, amministratore delegato di Pastificio Rana.

