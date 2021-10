Ravioli cinesi con 3% di ebreo: il video su TikTok

di Valentina Dirindin 21 Ottobre 2021

Ravioli cinesi con il 3% di ebreo. Non chiedete spiegazioni a noi: noi ci limitiamo a riportare quel che abbiamo visto in un video su TikTok, dove @valentinojang97 fa notare il buffo errore di traduzione.

Perché presumiamo fortemente che sia tale, e che nei ravioli non ci siano ebrei, né cristiani, musulmani, induisti o roba simile. Insomma, che non ci sia carne umana dentro i ravioli, se non altro perché – come si vede dalle immagini girate dal TikToker – parliamo di ravioli vegetali. Che hanno tra gli ingredienti tutte cose che ci si potrebbe aspettare da un raviolo cinese vegetale: cavolo, farina di frumento, carote, patate, funghi, olio, sale, e pure un 3% di ebreo.

Non si capacita il TikToker che lo legge, e a dire la verità non ce ne capacitiamo tanto neppure noi, visto che abbiamo provato a venire a capo del misunderstanding ma mica ci siamo riusciti. Quell’”ebreo” nell’elenco degli ingredienti resta tale pure nelle altre lingue che riusciamo a scorgere nel video: è juive in francese e judish in tedesco. Dunque l’errore sta a monte, e chissà qual è.

Se avete voi la soluzione, fatecelo sapere, ché a questo punto siamo curiosi assai, ma non siamo abbastanza temerari da indagare assaggiando gli agnolotti incriminati.