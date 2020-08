Ravioli di borragine: richiamo per rischio microbiologico

Nuovo richiamo sul sito Salute.gov: ritirato dal mercato un lotto di ravioli di borragine a marchio “Il Pastaio Ligure” e prodotto dalla Sublimis Srl. Sul documento pubblicato dal Ministero della Salute si legge che l’alimento è stato richiamato per via del mantenimento non efficiente della catena del freddo e quindi a rischio microbiologico.

La denominazione di vendita esatta del prodotto è ravioli di borragine, il marchio del prodotto è Il Pastaio Ligure e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Sublimis Srl.

Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è IT 9-3166-L CE, mentre il nome del produttore è Sublimis Srl con sede dello stabilimento in via Armea 184, Sanremo (IM).

Il numero del lotto ritirato dal commercio è il 2020501 con data di scadenza o termine minimo di conservazione 17 agosto 2020 e peso unità di vendita 400 grammi.

Nelle avvertenze ai consumatori, si legge: i clienti che hanno acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita. Per eventuali informazioni contattare via mail il produttore: qualita@sublimis.it