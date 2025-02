Re Carlo si spilla una pinta in un birrificio a conduzione familiare

In visita nella contea di Staffordshire, re Carlo si è dilettato a spillare birra e cambiare pneumatici insieme al personale di due aziende locali: il birrificio Tower Brewery e l’azienda di attrezzature per l’edilizia e l’agricoltura JCB. Durante il suo giro presso Tower Brewery, è stato accompagnato dal proprietario John Mills alla scoperta dell’azienda a conduzione familiare situata a Burton-upon-Trent. Dietro il bancone, il reale si è divertito a spillare e sorseggiare una pinta di “Gone for a Burton”, alla salute dello stesso proprietario.

Re Carlo tra pneumatici e pinte

Armato di tanta simpatia, il reale inglese è andato a trovare un paio di aziende locali della contea di Staffordshire, nella zona centroccidentale dell’Inghilterra. Dopo aver visitato la nota JCB in occasione del suo 80° anniversario e aver dato una mano a cambiare lo pneumatico di un veicolo industriale, si è recato presso la Tower Brewery di Burton-upon-Trent, un birrificio a conduzione familiare fondato nel 2001.

Il proprietario John Mills lo ha accompagnato in giro per lo stabilimento tra un sorriso e l’altro, fino ad arrivare al bancone dietro il quale il monarca si è versato una birra di Gone for a Burton, un’ambrata dal simpatico nome che allude a quello del paese e a un modo di dire inglese che significa, in poche parole, “morto” o “sparito”.

Il re ha accettato di provare la pinta specificando che, se non lo avesse fatto, sarebbe stato “nel posto sbagliato”. In perfetto stile Carlo, ha assaggiato la birra alla salute di Mills, definendo la bevanda “interessante e super carica” e aggiungendo scherzoso che avrebbe passato il resto della birra alla stampa, che nel frattempo documentava il tutto.