Re Carlo si affida a Stanley Tucci e Francesco Mazzei per una cena italiana: il menu

Siamo ad Highgrove Palace, residenza reale del Gloucestershire: l’occasione è una cena di gala in cui re Carlo d’Inghilterra e la regina Camilla ospitano l’ambasciatore italiano a Londra Inigo Lambertini insieme alla moglie Maria Grazia. Per la scelta del menù i sovrani si sono affidati niente meno che a Stanley Tucci, altro ospite illustre della serata ormai dedito alla divulgazione della gastronomia italiana, oltre alla carriera di attore, protagonista di “Searching for Italy” serie di grande successo nei paesi anglofoni e che ha fatto scoprire al pubblico britannico e statunitense la pasta alla Nerano.

Un consulente di lusso quindi, che per questa cena ha scelto di affidarsi a uno storico rappresentante della cucina italiana nel Regno Unito: Francesco Mazzei, chef di fiere origini calabresi in forse al ristorante Sartoria nel quartiere di Mayfair a Londra.

Piatti italiani, prodotti inglesi

Raggiunto dalla testata “il Gusto”, Mazzei racconta dell’ispirazione dei piatti: “per meglio enfatizzare la speciale amicizia tra i due Paesi, con Stanley abbiamo pensato a un menù italiano realizzato con prodotti quasi tutti provenienti dal Regno Unito. Piatti semplici ma ricchi di gusto e storia. Per settimane ho viaggiato in auto e in treno visitando personalmente i produttori, sia inglesi che italiani, i quali hanno trasferito qui le loro competenze e devo ammettere, ma ne ero già molto consapevole, ho trovato delle eccellenze che non hanno nulla da invidiare a quelle del Belpaese. Gli unici prodotti che ho fatto arrivare dall’Italia sono l’olio di oliva dell’azienda Farchioni e i vini. Non me ne vogliano gli amici produttori inglesi, ma devono ancora lavorare per giungere al livello dei nostri”.

Sembra quindi che per uno chef italiano a Londra, i prodotti con cui lavorare non manchino: dall’isola di Wight sono arrivati i pomodori, dal Devon il maialino, burro dal Galles e granchio dai mari della Scozia. Certo, con qualche “aiutino”: come quello di Mario Olianas, casaro sardo trasferitosi nello Yorkshire nel 2001, che ha fornito il pecorino. Anche i salumi sono “made in Uk”, precisamente dal Fowlescombe, per quanto salame, coppa e prosciutto siano stati prodotti per l’occasione e sotto la supervisione di Mazzei.

Il menu della serata

Una brigata tutta calabrese ha quindi proposto un antipasto di salumi e paté toscano, tortino di pecorino e caponatina. Poi panzanella di granchio, ravioli di erbette e ricotta con salsa di pomodoro, e arrosto di porchetta con purè di salvia e zucca e contorno di cavolo nero.

Gli appassionati bevitori tra di voi si chiederanno cosa sia passato nei calici: ai vini hanno pensato Chiara Soldati, Angelo Gaja e Chiara Corsini per conto di Sergio Zenato. E per aperitivi e cocktail il bartender, si è fatto sfoggio di un altro orgoglio italiano: Alessandro Palazzi, storico bartender del Dukes Bar, a cui è affidato il mitico bancone -si narra- ispirò a Ian Fleming il Martini “agitato e non mescolato” di James Bond.

Nella cena non è mancato un omaggio -dolce- alla regina Elisabetta. Racconta Mazzei: “una speciale menzione la vorrei però fare per i dolci: abbiamo servito delle frappe, per celebrare il periodo carnevalesco che stiamo vivendo, anche se in Inghilterra non è una ricorrenza ufficiale, e poi della zuppa inglese che ho preparato con una mousse a base di cioccolato Montezuma, lavorato sempre nel Regno Unito, e anziché usare il classico vermouth ho scelto il Dubonnet, un vino liquoroso di erbe e spezie, molto amato dalla regina Elisabetta. Ho voluto aggiungere il mio personalissimo omaggio in sua memoria, essendo lei ancora ben presente nei nostri cuori”.