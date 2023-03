Re Carlo vuole assumere uno chef in grado di preparare pasti vegani

di Luca Venturino 21 Marzo 2023

L’annuncio di lavoro che non ti aspetti: quello pubblicato direttamente da Buckingham Palace. Eh sì, perché pare che Re Carlo in persona sia alla ricerca di un sous chef ben addestrato nelle arti vegane per preparargli i pasti: stando a quanto lasciato trapelare, la figura ricercata (termine che fa molto centro per l’impiego, dobbiamo ammetterlo – ma l’idea di tracciare un parallelismo tra le strutture di questo tipo e la sede della Royal Family era troppo divertente) sarà chiamata ad affiancare l’attuale capo chef nella preparazione dei pasti per i reali, i membri dello staff e gli ospiti. Insomma, meglio prendersi una decina di minuti per aggiornare il curriculum.

AAA Cercasi Cuoco: rivolgersi a Re Carlo di Buckingham Palace

Ma che succede, direte voi, sia mai che pure Re Carlo si è convertito alle nuove mode che allontanano la carne dalla tavola? No, non proprio – anche perché il Veganuary ormai è finito da un pezzo, su. È bene notare, infatti, che il nostro caro monarca segue già da tempo una dieta parzialmente vegana, con pasti privi di latticini e carne (almeno) un giorno alla settimana e un regime invece vegetariano (dunque inclusi latticini e altri prodotti di origine animale, esclusa naturalmente la carne) per due volte la settimana.

L’annuncio, naturalmente, non pecca di un briciolo di retorica per restituire appieno l’importanza di trovarsi a lavorare nelle cucine di Buckingham Palace. “Motiverai e ispirerai coloro che ti circondano” si legge nella descrizione del posto di lavoro “monitorando le prestazioni e lo sviluppo di un team altamente competente, nonché reclutando e formando nuovi membri. Svilupperai e preparerai diversi menu e troverai i migliori ingredienti stagionali”.

Naturalmente l’offerta non è aperta a tutti. Si cerca “uno chef altamente qualificato, con esperienza a livello senior in un’attività di cucina raffinata o di catering a cinque stelle”. L’elenco richiede inoltre che il candidato abbia buone competenze informatiche (sarà per preparare le famose insalate di cibernetica?) e una vasta conoscenza della “cucina classica e dell’industria alimentare in generale”.

Il lavoro comprende vitto e alloggio con 33 giorni di ferie, mentre l’orario indicato è di 45 ore per cinque giorni alla settimana – un monte ore sensibilmente inferiore alla media nazionale nostrana, come potrà raccontarvi chiunque abbia avuto il (dis?)piacere di lavorare nella ristorazione.

Qualche consiglio, se avete intenzione di provare a candidarvi: si dice che Re Carlo mangi solo due pasti al giorno (saltando il pranzo, a quanto pare), e che ami profondamente le uova sode, tanto da volerle mangiare sia a colazione che a cena.