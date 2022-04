Reggio Calabria: imprenditore agricolo ucciso dalla moglie e due complici

di Luca Venturino 12 Aprile 2022

Si pensava che Agostino Ascone, imprenditore agricolo di Reggio Calabria scomparso nel nulla nel tardo pomeriggio del 27 dicembre scorso, avesse semplicemente deciso di allontanarsi di sua spontanea volontà. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova, supportati dai colleghi del Ris di Messina e del Reparto anticrimine di Reggio Calabria, hanno però fatto emergere una verità ben più agghiacciante: Ascone sarebbe stato infatti ucciso dalla moglie, Ilaria Sturiale, con l’aiuto di due complici, Salvatore Antonio Figliuzzi e Giuseppe Trapasso.

Gli investigatori non hanno mai abbandonato il caso in questione, e hanno invece proceduto a ricostruire gli ultimi movimenti dell’imprenditore agricolo prima che questi scomparisse definitivamente. Ora, allo stato degli atti, i tre sopracitati sono stati individuati come sospettati della morte di Ascone e dell’occultamento del suo cadavere. I tre, a carico dei quali è scattato un decreto di fermo, sono stati accompagnati in carcere in attesa della convalida del giudice per le indagini preliminari. Nel frattempo, la Dda di Reggio Calabria non ha alcun dubbio: l’imprenditore sarebbe rimasto vittima di un delitto “maturato in un ambiente caratterizzato dal codice comportamentale della ‘Ndrangheta, caratterizzato dal regime di omertà e dalla forza di intimidazione che i diretti interessati sono consapevoli di esercitare”.