Reggio Emilia: la prima azienda italiana di Food per crescita di ricavi è Pinsami, svela il Financial Times

Secondo il Financial Times Pinsami, azienda reggiana produttrice di pinse, è la prima realtà italiana nel comparto Food & Beverage per la crescita dei ricavi.

di Luca Venturino 4 Marzo 2023

Uno sguardo d’insieme alle aziende più performanti del Vecchio Continente: queste le poche parole con cui potremmo riassumere la FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies, classifica annuale redatta dal Financial Times partendo dalla solida base fornita dalla ricerca dati Statista e ormai giunta alla sua settima edizione complessiva. Per essere più precisi, il ranking stilato dal prestigioso tabloid inglese si pone di fatto come obiettivo l’elencare le società operanti nel solo contesto europeo prendendo in esame il tasso di crescita annua composto dalle entrate comprese nell’arco triennale che va dal 2018 al 2021.

Numeri e performance da capogiro: a noi che siamo golosi curiosi, tuttavia, interessa soprattutto scoprire quale azienda italiana del comparto Food & Beverage occupa il primo posto. Si tratta a onore del vero, di una vecchia conoscenza del ranking: Pinsami, azienda con sede a Reggio Emilia che si occupa della produzione di pinse.

Pinsami a guidare lo schieramento dello Stivale: un’occhiata ai dati

Prima di buttarci nell’analisi della crescita di Pinsami, è bene sottolineare che, stando a quanto riportato, il tasso di crescita medio minimo richiesto per essere inclusi nella classifica in questione è di fatto stato del 36,2%, leggermente inferiore rispetto al valore dello scorso anno (quando la soglia era del 36,5%, per l’appunto).

Pinsami ha fatto registrare una crescita del 1270,7% e un tasso annuo composto di crescita (Cagr) del 139,3 – numeri che hanno portato l’azienda reggiana a inserirsi nell’Olimpo delle realtà più performanti del contesto europeo, con un 118° posto complessivo nella classifica finale e che, a sua volta, si traduce nella 25esima società del nostro caro e vecchio Stivale e soprattutto come prima realtà del Bel Paese nel comparto Food & Beverage per quanto concerne la crescita dei ricavi.

È bene notare che, per quanto la presenza in una classifica di questo prestigio sia un grande motivo di orgoglio per l’azienda, non c’è di fatto troppo spazio per la sorpresa: dando una rapida occhiata dai dati del 2022, ad esempio, è possibile notare che lo scorso anno si è chiuso con un fatturato di quasi 17 milioni; mentre le previsioni per l’anno in corso puntano a raggiungere ricavi per 26 milioni anche grazie all’apertura di nuovi stabilimenti.

“Questa prestigiosa classifica ci ha “premiato” per il secondo anno consecutivo e non possiamo che essere fieri degli importanti risultati conseguiti in così pochi anni” ha commentato a tal proposito Fabio Grillo, CEO di Pinsami. “Dal 2017 ad oggi abbiamo contribuito alla crescita di un mercato giovane e in forte espansione, senza mai tradire la natura del nostro prodotto che conserva quelle caratteristiche organolettiche, uniche e distintive, tanto apprezzate dai nostri consumatori. Adesso ci approntiamo a combattere delle nuove sfide, tra nuovi player agguerriti, un mercato che si fa sempre più saturo e la necessità di far cultura della pinsa anche oltre confine”.