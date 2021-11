Regina Elisabetta e il suo debole per il take away: la rivelazione dell’ex chef reale

di Marco Locatelli 23 Novembre 2021

Non solo cene di gala e pranzetti di altissima cucina, anche la Regina Elisabetta – ogni tanto – si concede del “popolare” take away. A rivelarlo l’ex chef reale, Darren McGrady.

Secondo il cuoco – che lo ha rivelato ai microfoni di Fabulous Digital -, quando la Regina si trovava in Scozia, nel castello di Balmoral, spesso le piaceva ordinare del fish and chips. Ovviamente non si reca direttamente sua maestà al fast food di turno, ma viene mandato un cameriere a ritirare il cibo take away nella città di Ballater.

Lo chef, che ha lavorato per 15 anni al servizio di sua maestà, ha rivelato che non solo la Regina amava il fish and chips ma “tutto lo staff, 300 dipendenti a Buckingham Palace, tutti gli chef mangiavano fish and chips a pranzo”.

Come condimenti, la Regina ama accompagnare il suo fish and chips con salsa Worcestershire e ketchup. Altra “fissa” della Regina il cioccolato: quando può sceglie sempre qualcosa che abbia al suo interno del cioccolato, in particolare una torta a strati con cioccolato bianco e fondente a scaglie.