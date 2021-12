Regina Elisabetta pranzerà a Windsor con 50 familiari, nonostante la variante Omicron

La Regina Elisabetta non vuole assolutamente rinunciare al suo tradizionale pranzo pre-natalizio a Windor insieme ai parenti. Una scelta che potrebbe creare imbarazzo al governo già traballante di Boris Johnson.

di Marco Locatelli 16 Dicembre 2021

In barba alla variante Omicron che sta mettendo in allarme mezza Europa, la Regina Elisabetta non sembra voler rinunciare al tradizionale pranzo che precede il Natale insieme a circa 50 parenti.

Un’occasione a cui la Regina tiene particolarmente e a cui aveva già rinunciato lo scorso anno, quando il Regno Unito era in lockdown. L’appuntamento è in programma martedì 21 dicembre al castello di Windsor, dove la Regina risiede dal marzo 2020.

Stando a quello che scrive il Daily Mail, c’è chi ci ha provato a far desistere la Regina. Ma la decisione della sovrana è assolutamente perentoria. Tra l’altro, si tratta del primo Natale senza il principe Filippo.

Una decisione che tuttavia rischia di creare un po’ di imbarazzo nelle sale del governo, dove il primo ministro Boris Johnson già non se la sta passando benissimo, con la variante Omicron che sta dilagando e l’arrivo di nuove restrizioni alla libertà individuale per l’Inghilterra.

Restrizioni che molti parlamentari hanno giudicato troppo deboli e suggeriscono di seguire la falsa riga del modello scozzese: in Scozia la prima ministra Nicola Sturgeon ha chiesto ai cittadini di evitare, prima di Natale, riunioni familiari con più di tre adulti.