Regione Emilia Romagna stanzia 600 mila euro per le associazioni che donano cibo agli indigenti

Regione Emilia Romagna stanzia 600 mila euro per le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni del Terzo settore che donano cibo alle famiglie e persone in difficoltà economica.

Un sostegno concreto alle persone e famiglie che si trovano in grave difficoltà economica – si legge nel comunicato -, tanto da non poter soddisfare bisogni primari, quali il cibo. E’ stato pensato per dare una risposta concreta a tutti coloro che si trovano in queste condizioni e rafforzare la rete capillare di realtà del Terzo settore che di occupano di solidarietà e recupero alimentare.

C’è tempo fino alle 12 dell’8 febbraio 2021 per fare domanda, con contributi diversificati a seconda della dimensione territoriale dei progetti, da 15 mila fino a 100 mila euro per ciascun progetto presentato.

L’obiettivo preciso è quello di realizzare interventi per la solidarietà, il recupero, lo stoccaggio e la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non; oltre a promuovere, sempre con finalità sociale, la produzione e distribuzione di pasti pronti da asporto e limitare gli sprechi. Non solo acquisto di generi di prima necessità, ma anche sostegno al recupero e alla lotta allo spreco e a tutte quelle attività necessarie al funzionamento di “macchina” della solidarietà alimentare, caratterizzata da una presenza capillare su tutto il territorio regionale.

Nei progetti finanziabili con i contributi regionali potranno rientrare le mense, la somministrazione di pacchi alimentari e cibo da asporto e la distribuzione di prodotti alimentari e non.