Regione Lombardia acquista 1,8 milioni di formaggi DOP per i bisognosi

1,8 milioni di euro in formaggi DOP acquistati da Regione Lombardia e destinati ai bisognosi con il bando IoMangioLombardo. “Una iniziativa dal doppio valore – spiega l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi -: ovvero sia economico che sociale. Alle imprese serve liquidità immediata per far fronte alla crisi generata dal Covid e le famiglie in difficoltà vedono sempre più compromessa la capacità di acquisto anche di generi alimentari”.

La misura del bando IoMangioLombardo intende sostenere con 3 milioni di euro i caseifici e gli stagionatori di alcuni formaggi Dop (Nostrano Valtrompia, Strachitunt, Valtellina Casera, Silter, Formaggella del Luinese, Formai de Mut dell’Alta Val Brembana, Salva Cremasco, Quartirolo Lombardo, Taleggio). Ciò attraverso l’assegnazione di un contributo per la fornitura di formaggio alla popolazione in difficoltà attraverso i Comuni e i soggetti del terzo settore, iscritti nell’elenco annuale approvato da Regione Lombardia.

“In questo momento di profonda crisi economica e sociale – ha osservato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli – è fondamentale realizzare più misure come sta facendo Regione Lombardia, misure complementari fra loro. Così infatti si promuove la filiera produttiva e si unisce a questo anche l’aspetto dell’aiuto a chi fa fatica oggi più che mai nella quotidianità. Il nostro sostegno ai prodotti lombardi forte da sempre lo diventa ancora di più ora e lo sarà anche finita l’emergenza Covid”.