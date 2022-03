Regno Unito: 1269 pomodori, un singolo stelo; è Guinness World Record

di Luca Venturino 23 Marzo 2022

Altro che gli orticelli fatti crescere durante i lockdown degli anni scorsi. Douglas Smith, originario dell’Hertfordshire, Regno Unito, entra a spalle larghe nel Guinness World Record per il maggior numero di pomodori tratti da un singolo stelo: ben 1269! Era lo stesso Smith a detenere il record precedente (con un raccolto già impressionante di 839 pomodorini), raggiunto poche settimane prima, mentre il primato ancora precedente, di appena 488 non veniva battuto da più di 10 anni.

Impiegato come responsabile IT, Smith ha adottato un approccio analitico ai suoi metodi di coltivazione: da bravo uomo di scienza, ha studiato articoli e prelevato campioni di terreno da testare in laboratorio, in modo da ottenere la formula corretta per conquistare il record. Una volta terminata la parte teorica, Smith si è messo al lavoro nella sua serra dietro casa, dove trascorre una media di quattro ore a settimana a prendersi cura delle sue preziose creazioni.

Smith, però, non è solamente un esperto di pomodori: recentemente ha coltivato un girasole alto sei metri, e ha già annunciato l’intenzione di competere per il maggior numero di piselli in un baccello e per la patata e la melanzana più pesanti al mondo.