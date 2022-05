Regno Unito, birra gratis per il Platinum Jubilee: la “protesta” di una catena di pub

di Luca Venturino 31 Maggio 2022

In origine l’idea era quella di celebrare il Platinum Jubilee della Regina Elisabetta vendendo pinte di birra a soli 6 pence, poiché questo era il costo medio di una pinta nell’anno della sua ascensione al trono (il 1952). Poi, però, i legali di Greene King, catena di pub attiva nel Regno Unito, furono informati che avrebbero dovuto abbandonare l’iniziativa poiché le leggi sulle licenze attualmente in vigore non consentono di vendere a quel prezzo. Che si fa, dunque? Festa rimandata, e magari ci vediamo tra altri dieci anni? Ovviamente no – ogni suddito deve poter festeggiare la Regina al meglio delle sue capacità. In altre parole, la birra sarà gratuita.

“Una delle idee che avevamo era una promozione in 400 dei nostri pub gestiti, dove i clienti avrebbero potuto acquistare una pinta ciascuno di Greene King IPA per 6 pence oggi, lo stesso prezzo del 1952″ ha spiegato la compagnia in questione attraverso una nota. “Abbiamo pensato che sarebbe stato un ottimo modo per celebrare questa straordinaria occasione, e siamo stati entusiasti della risposta dei clienti”. Poi, come abbiamo accennato, lo spirito festaiolo si è scontrato con l’aridità del mondo in cui viviamo, uscendone fortunatamente ancora più rafforzato. Per accedere alla promozione, i clienti dovranno semplicemente conoscere la parola d’ordine (1952).