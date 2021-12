Regno Unito: cane mangia 6 pacchetti di monete di cioccolato

di Manuela 28 Dicembre 2021

Nel Regno Unito un cane ha mangiato sei pacchetti di monete di cioccolato: portato d’urgenza dal veterinario, si è salvato in extremis dopo un intervento chirurgico.

Se si ha un cane, si sa: bisogna nascondere ogni più piccola fonte di cibo, specie se il cane è un golosone che ruba tutto ciò che di commestibile (e non) gli capita a tiro.

Il protagonista di questa storia è Hugo, uno Staffordshire bull terrier di sei anni. Lo Staffy ha aspettato che il suo proprietario Arnie uscisse di casa per andare a fare la spesa per mangiarsi tutte le monete di cioccolata su cui era riuscito a mettere le zampe.

Quando Arnie è tornato a casa sua a Plymouth, nel Devon, ha subito notato che le monete di cioccolata erano scomparse, mentre il pavimento era cosparso di involucri vuoti. Così Arnie ha subito portato Hugo d’urgenza presso il più vicino ospedale per animali della PDSA.

Arnie ha spiegato che era uscita di casa per pochissimo tempo, ma quel breve lasso era bastato perché Hugo strappasse i pacchetti di monete, le scartasse e ingurgitasse tutta la cioccolata. All’inizio il cane sembrava stare bene, ma poco dopo ha iniziato a vomitare sangue.

Così Hugo è stato portato di corsa all’ospedale veterinario. Qui il cane è stato subito visitato, sedato e sottoposto a una radiografia che ha permesso di scoprire che il suo stomaco era pieno zeppo di cioccolato e involucri.

Così si è deciso di procedere subito con un intervento chirurgico. Donna Southwoluld, una delle infermiere veterinarie del PDSA, ha spiegato che Hugo è stato ricoverato in intensiva dopo l’intervento: aveva bisogno di flebo endovenose, di farmaci e di cure per supportare il recupero.

L’infermiera ha poi continuato dicendo che Hugo è stato molto fortunato: sarebbe potuto morire se non fosse stato curato in tempo. Tuttavia è ancora presto per dichiararlo fuori pericolo: ora Hugo è a casa a riposo assoluto, ma è sulla strada della guarigione.

L’infermiera ha ricordato ai proprietari di fare molta attenzione alle prelibatezze festive che si hanno in casa in questo periodo. Dolci e cioccolatini sono molto tossici per gli animali domestici. Cibi come cioccolato, cipolla, uvetta, uva, noci di Macadamia e altro possono essere dannosi e vanno tenuti lontano dalla portata delle zampe dei cani (e dei gatti).

Ricordiamo che il cioccolato provoca un vero e proprio avvelenamento nei nostri cani in quanto la teobromina contenuta in esso non riesce ad essere metabolizzata ed eliminata dal fegato dei cani. I sintomi di intossicazione sono:

vomito anche emorragico

diarrea anche emorragica

tachipnea

tachicardia

ipertermia

convulsioni

insufficienza epatica

morte

La dose tossica varia a seconda dei testi. Fondamentale è il tipo di cioccolato e il peso del cane. Sintomi di tossicità possono manifestarsi a 1,3 grammi di cacao amaro/kg di peso, mentre la dose letale è di 300-330 mg/kg. Ovviamente il più pericoloso è il cioccolato fondente che contiene 14 mg/g di teobromina contro l’1,6 mg/g di quello al latte.