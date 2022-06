Regno Unito, confeziona 5 porzioni di patatine in 40 secondi: è Guinness World Record

di Luca Venturino 20 Giugno 2022

Zohaib Hussain è la persona che vorreste ai fornelli quando vi trovate affamati nella corsia del McDrive: in appena 40,13 secondi, infatti, è riuscito a confezionare ben cinque porzioni di patatine, entrando di pieno diritto nel Guinness World Record. Hussain, che abita a Cardiff, Regno Unito, ha infatti polverizzato il record precedente battendolo con più di quattro secondi di margine; e ha raccontato che la sua maestria nell’incartare le patatine è dovuta proprio alla sua esperienza lavorativa nel fast food di famiglia.

Eppure, nonostante i suoi vent’anni di esperienza nel settore, Hussain ha spiegato che il giorno del tentativo di record poteva sentire le sue mani tremare per l’emozione. “Ero nervoso quel giorno perché sapevo che le telecamere avrebbero ripreso qualsiasi errore” ha dichiarato Hussain “Tuttavia stavo ottenendo 41 – 42 secondi durante le prove, quindi sapevo che avrei potuto arrivare a 42 secondi in un paio di tentativi”. Come accennato in apertura, Hussain conosce molto bene il mondo frenetico dei fast food: il Zero Plus Fish Bar è di proprietà della sua famiglia da più di 30 anni, e lui ci lavora da quando ne ha 15.

“È fantastico, il negozio è nella nostra famiglia da oltre 30 anni, e ora deteniamo un Guinness World Record per il lavoro che completiamo quotidianamente” ha spiegato Hussain dopo aver conquistato il primato. Riferendosi ai piani per il futuro, si è detto soddisfatto del risultato raggiunto, ma non esclude che, se dovesse emergere un nuovo record relativo al mondo delle patatine fritte, potrebbe di nuovo mettersi alla prova.