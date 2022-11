Regno Unito, crudeltà ad Halloween: nascondono una lametta in una barretta di cioccolato

La notte di Halloween si è trasformata in un incubo per una ragazzina inglese, che ha trovato una lametta nascosta in una barra di cioccolato.

di Luca Venturino 4 Novembre 2022

Un “Dolcetto o scherzetto?” macchiato da una crudeltà meschina, che avrebbe potuto portare a una tragedia. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto nella notte di Halloween in quel di Laindon, un paesino di circa 37mila abitanti della Contea dell’Essex nel Regno Unito, dove una ragazzina di 14 anni ha ricevuto una barretta di cioccolato con una lametta ben nascosta al suo interno. Fortunatamente la nostra giovane protagonista ha rimediato “solamente” una ferita al labbro, e non ha ingerito il pericoloso oggetto in acciaio.

Anche così, tuttavia, non possiamo fare altro che immaginare lo sgomento che Elizabeth Buisson – questo il nome della ragazzina – ha provato quando, addentando la barretta, ha sentito qualcosa di duro e acuminato al suo interno. La reazione della giovane, naturalmente, è stata quella di correre dalla madre. “Mi chiamava a gran voce e diceva che c’era qualcosa di appuntito nella barretta” ha raccontato Tracey Pleydell, madre di Elizabeth, ai microfoni dell’Essex Chronicle. “All’inizio ho pensato che mi stesse prendendo in giro, ma poi ho visto cosa aveva in mano. Non riuscivo a credere ai miei occhi”.

Il padre, che ha esaminato la barretta incriminata, ha poi raccontato di aver notato come la confezione fosse stata aperta e poi richiusa sulla parte inferiore. Le forze di polizia, naturalmente, sono all’opera per identificare l’autore del folle gesto, ma Elizabeth non può essere d’aiuto. “È rimasta molto spaventata da quanto è successo” racconta ancora David Buisson, il padre. “Non riesce a ricordare chi sia stato a consegnarle quella barretta”.