Regno Unito: donna trova topo morto nel cibo precotto

Un topo morto trovato in un piatto di pollo all’italiana precotto, acquistato da una donna britannica di 57 anni, residente a Durham, Regno Unito. Un’esperienza decisamente spiacevole, che Cath McCall Smith ha voluto condividere sui social per mettere in guardia i clienti del supermercato della catena Tesco.

Dopo aver scaldato nel forno a microonde il piatto pronto e aver cominciato ad assaggiare la salsa, la donna ha cominciato a sentire con la forchetta delle parti più dure. Ma quello che la 57enne pensava fosse semplicemente un osso del pollo, si è rivelato in realtà essere un topo morto.

Così la donna – letteralmente inorridita da quanto scoperto – ha condiviso l’esperienza su Twitter con un post che ha poi fatto il giro del mondo, finendo sulle pagine del Daily Mail.

Woman eats meal with meat in, shocked when she finds meat in it.

Tesco customer tucks into tray bake to find dead MOUSE in the sauce https://t.co/R0Jm36SUJn via @MailOnline

— richard Ⓥ (@kentman43) July 24, 2020