Regno Unito, ecco i preservativi a tema ‘verdure’ per gli over 65

Nel Regno Unito ha preso piede una campagna di promozione del sesso sicuro che mette in vendita preservativi a tema per gli over 65.

di Luca Venturino 10 Maggio 2022

Cosa piace agli over 65? Beh, a quanto pare fare l’orto e fare l’amore (che diciamocelo, oggettivamente sembra un modello di vita niente male). Stando a quanto emerso da una ricerca condotta dall’associazione benefica Relate, infatti, più della metà delle persone in questa fascia d’età si considera “sessualmente avventurosa” seppur molti si sentano a disagio nel parlare apertamente della propria vita sessuale e molti (e questo è grave) non usano il preservativo, alimentando il diffondersi delle malattie sessualmente trasmissibili in questa fetta della popolazione. L’idea di Relate, in collaborazione con Ogilvy, è stata dunque di fare due più due e unire queste passioni per creare una campagna pubblicitaria che promuove una serie di preservativi a tema ‘verdure‘ disponibili per la vendita nei garden center del Regno Unito, magari tra le sementi per patate e melanzane.

“The Rise of Horniculture” – sì, questo è il nome della campagna in questione – promuove dunque l’importanza del sesso sicuro in maniera indipendente dall’età, e mira a far penetrare (ops) il dibattito sulla salute sessuale in un ambiente inaspettato come i centri per il giardinaggio in modo da abbattere il tabù e introdurre l’argomento tra i clienti (che c’è, non vi è mai capitato di parlare di sesso dopo aver acquistato un piantino di lamponi?). I pacchetti sono accompagnati da splendide illustrazioni ironiche che di fatto contribuiscono a “mimetizzare” i preservativi (che tra l’altro sono pure amici dell’ambiente – vegani e del tutto biodegradabili) tra gli altri prodotti in vendita, decisamente più “innocui”.

“Uno dei modi migliori per affrontare il tabù del parlare di sesso e intimità è essere chiari sul fatto che a volte ci fa ridere e usare l’umorismo per far sentire le persone più a proprio agio parlando di preservativi” hanno commentato Farah Kabir e la dott.ssa Sarah Welsh, fondatori di Hanx, una società che produce profilattici vegani biodegradabili. “Siamo lieti di aver fornito i preservativi per la campagna di Relate e vogliamo incoraggiare tutti a non arrossire quando si parla di sesso sicuro”.