Regno Unito, ecco la nuova frontiera dell’alcolismo sostenibile: una bottiglia di vodka in cartone riciclabile

di Luca Venturino 3 Ottobre 2022

Voglia di alzare un po’ il gomito (con cognizione, sia chiaro – siamo fan del consumo moderato) ma la preoccupazione per la salute del pianeta è troppo forte? Non c’è problema – ora potrete soddisfare il vostro alcolismo latente e mettere a tacere i sensi di colpa con un solo drink. Ci stiamo riferendo all’ultima creazione della Green Man Spirits, parte della distilleria del Regno Unito Silent Pool Distillers: una vodka contenuta in una “bottiglia” realizzata in cartone riciclabile.

La nostra protagonista si chiama Green Man Wildwood Vodka, e di fatto punta a diventare simbolo e pioniera di una nuova era di “confezionamento sostenibile per le bevande alcoliche”. Forte di una carbon footprint inferiore dell’83% rispetto a una regolare bottiglia in vetro, ogni acquisto online di questa particolarissima vodka – che si distingue, per di più, per le dolci note legnose – contribuirà a far progredire la partnership con Tree Nation, associazione che mira a piantare alberi per combattere il cambiamento climatico: i clienti potranno scegliere tipologia e luogo di impianto del proprio albero, e Silent Pool si occuperà di piantarlo per conto loro. La Green Man Vodka partecipa inoltre a iniziative sostenibili come un programma di restituzione per il suo imbottigliamento e la collaborazione con produttori locali come apicoltori e coltivatori di lavanda al fine di ridurre il consumo di carburante per i trasporti.

“Siamo pienamente consapevoli che questo è solo un piccolo passo nella giusta direzione” ha commentato Rhian Billington, direttore marketing di Silent Pool Distillers. “Tuttavia è quello che sentiamo di dover fare per aprire la strada agli altri e posizionarci in prima linea nel cambiamento all’interno della categoria degli spirits”.