Regno Unito; ecco la pillola che annulla gli effetti negativi dell’alcol: le scorte sono già esaurite

di Luca Venturino 19 Luglio 2022

Una singola pillola per annullare le conseguenze più spiacevoli di quel bicchierino di troppo: ci stiamo riferendo a Myrkl, un supplemento sviluppato per la prima volta negli anni ’90 e poi perfezionato per ben tre decenni fino al suo debutto nel Regno Unito. Commercializzata in capsule in confezioni da 30 pillole e acquistabile online per una singola sterlina, Myrkl è a tutti gli effetti un integratore alimentare in grado di interferire con il modo in cui l’alcol viene assimilato e scomposto del nostro corpo – una capacità che gli ha permesso di acquistare la miracolosa capacità di contrastare anche la peggiore delle sbornie.

Sbornia che, di fatto, è provocata dalla scomposizione dell’etanolo e dell’acido acetico in acetaldeide da parte del fegato: Myrkl, grazie a una selezione di batteri e amminoacidi (rispettivamente il Bacillus Coagulans, il Bacillus Subtilis e L-cisteina, per gli scienziati più curiosi – tutti ingredienti autorizzati e riconosciuti sicuri dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare), è in grado di scomporre l’alcol prima che raggiunga il fegato convertendolo in acqua e anidride carbonica, fermando il processo sopracitato prima che entri in gioco. Stando alle istruzioni fornite dall’azienda produttrice, la svedese De Faire Medical, occorre assumere due comprese almeno due ore prima di iniziare a bere: stando alle prove effettuate in laboratorio, coloro che hanno preso le due pillole e bevuto due bicchieri di vino avevano il 70% di alcol in meno nel sangue a distanza di un’ora.

Importante notare, tuttavia, che di fatto Myrkl non è l’equivalente di una bacchetta magica: altre sensazioni di malessere, come la disidratazione e il basso livello di zucchero nel sangue, sono al di fuori dell’influenza della nostra pillola. Va anche sottolineato che, secondo gli esperti, i consumatori che la assumono e hanno comunque intenzione di ubriacarsi dovranno bere (e spendere) molto di più. Ne vale la pena? Difficile dirlo: ciò che è certo è che, a pochi giorni dal lancio nel Regno Unito, le scorte sono già completamente esaurite.