Regno Unito, “esperto di salsicce” viene ingannato in diretta da un’alternativa vegana

di Luca Venturino 4 Dicembre 2022

Lo sappiamo, il titolo di “esperto di salsicce” è decisamente soggetto a errori di interpretazione, ma non fate i maliziosi, su. Ci stiamo infatti riferendo a quanto capitato in un programma televisivo del Regno Unito, dove il buon Mike Perry, l’esperto in questione che per di più nutre una spiccata avversione nei confronti di tutto ciò che appartiene al mondo del vegano, è stato costretto a mordersi la lingua in diretta. In poche parole il nostro Mike è stato chiamato ad apporre il suo insindacabile giudizio da esperto a due salsicce, una tradizionale e una invece a base vegetale. Peccato che, come certamente avrete avuto modo di intuire, entrambe le salsicce erano in realtà alternative vegane… E una è riuscita a fare breccia nel cuore carnivoro di Mike prima che l’inganno venisse smascherato.

L’una sa di cartone, l’altra è buona

Il nostro esperto di salsicce non ha avuto dubbi: gli è bastato un semplice morso per dividere i due concorrenti in binari paralleli e pregni di significati opposti – da un lato tutto ciò che è sano e buono e gustoso e dall’altro un insospettabile gusto di cartone. Insomma, Mike Perry è andato a colpo sicuro: “Mi sembra assolutamente ovvio” ha cominciato, un pezzo di salsiccia ancora in bocca “che questa qui è la salsiccia falsa!”.

“Non è assolutamente una salsiccia vera” ha rincarato la dose, il volto stropicciato in una teatrale smorfia di disgusto. “Questa roba sa di cartone!”. Parere assolutamente rispettabile e soprattutto autorevole – d’altronde, ve lo ricordiamo, è lui l’esperto. E l’altra come se l’è cavata? “Questa è chiaramente la salsiccia vera” ha spiegato Perry con un’espressione soddisfatta. “Riesco proprio a sentire il sapore della carne… Ha lo stesso sapore di quella che ho mangiato stamattina”. Eddai però Mike, noi abbiamo detto di non fare i maliziosi e tu ci fai un commento del genere…

In ogni caso, la sentenza è stata firmata. Non si torna indietro. Jeremy Vine, host del programma, può finalmente svelare l’arcano e sorprendere il nostro esperto con un inaspettato plot twist: entrambe le salsicce erano alternative vegane, mentre quella “vera” era comodamente rimasta nascosta sotto il bancone. “Secondo me sei un vegano sotto mentite spoglie”, ha detto Jeremy a un Mike inorridito.

“Che trucco subdolo e decisamente schifoso per attirare un uomo la cui reputazione di grande re delle salsicce ora è rovinata” ha commentato poi Mike. Il nostro esperto ha poi provato a rimangiarsi i commenti, a negoziare un compromesso, ma l’occhio della telecamera aveva ormai ripreso tutto… Sarà ora di ritirargli il titolo?