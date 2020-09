Regno Unito: famiglia trova in spiaggia 55mila euro di crostacei molto costosi

Nel Regno Unito, anzi, in Galles, una famiglia, passeggiano sulla spiaggia, si è imbattuta in 55mila euro di crostacei costosi e rari in questa parte del mondo. La famiglia Green stava camminando lungo la battigia quando ha notato un oggetto strano sulla sabbia: era un pezzo di legno incrostato di strani crostacei.

I Green non avevano mai visto prima quei crostacei, ma poi in un secondo momento hanno scoperto che erano dei Pollicipes pollicipes. Si tratta di frutti di mare rari da quelle parti, dall’aspetto strano, ma assai costosi. E su quel legno ce ne erano per un valore di 55mila euro.

Solitamente i Pollicipes pollicipes si trovano lungo le coste nordorientali dell’oceano Atlantico, quindi dalla Francia fino al Senegal. Di sicuro non ci si imbatte in loro lungo le coste di Sua Maestà. Vivono sia sulle rocce e sugli scogli che attaccati a pezzi di legno anche alla deriva. La loro particolarità è che non possono essere allevati, quindi vanno raccolti a mano utilizzando una tecnica rischiosa. Ogni anno, infatti, diversi pescatori muoiono nel tentativo di raccogliere questi crostacei.

In Spagna e Portogallo i Pollicipes pollicipes vengono considerati una prelibatezza e costano anche centinaia di euro al chilo. Appurato il prezzo sul mercato, la famiglia Green si è limitata a filmare il bizzarro ritrovamento, ma si è guardata bene dal svelare la posizione: è probabile che li abbiano raccolti e abbiano deciso di rivenderli a caro prezzo, evitando eventuali concorrenti.

[Crediti Foto | Jose Luis Cernadas Iglesias / CC BY]