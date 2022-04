Regno Unito: frutta e verdura contengono la metà dei nutrienti di quelle vendute negli anni ’40, dice uno studio

di Luca Venturino 26 Aprile 2022

Uno studio condotto dai ricercatori della Coventry University, nel Regno Unito, ha esaminato i nutrienti contenuti in 28 tipi di frutta e verdura venduti sul territorio nazionale nel 1949, 1991 e nel 2019; e rilevato che gli esemplari in vendita in tempi odierni contengono meno della metà della quantità di ferro, magnesio, sodio e rame rispetto a quelli di ottant’anni fa.

Nello specifico, l’analisi ha rilevato che i livelli medi di sodio sono diminuiti del 52% nel periodo preso in analisi, mentre quelli di ferro e rame sono calati rispettivamente del 51 e del 49%. L’ipotesi formata dai ricercatori che hanno formato il gruppo di studio è che questa diminuzione sia il risultato di una maggiore dipendenza dai prodotti importati e di un passaggio a un modello di agricoltura più industriali: questo, unito al fatto che molte persone (adolescenti in particolare) seguono una dieta non sufficientemente varia, alimenta un concreto rischio di malnutrizione nella popolazione britannica.

Il ragionamento condotto dagli studiosi è che la maggior parte delle varietà di frutta e verdura consumate oggi sono state selezionate nel corso del tempo tra le più redditizie, e questa mentalità più attenta alla resa “ha in gran parte ignorato le conseguenze sulla qualità nutrizionale”. L’invito rivolto al governo britannico è di monitorare con più attenzione e regolarità la qualità nutrizionale della frutta e verdura che finisce sulle tavole dei cittadini.