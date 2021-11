Regno Unito, gli incentivi ai ristoranti hanno fatto risalire i casi di Covid

di Dissapore 18 Novembre 2021

Gli incentivi hanno fatto ripartire l’economia dei ristoranti nel Regno Unito, ma hanno anche fatto risalire di casi di Covid: è quanto ha scoperto uno studio, che ha osservato la correlazione tra i finanziamenti del governo Boris Johnson e la ripresa dei contagi ad agosto 2020. Lo studio si riferisce all’estate scorsa, quella successiva alla prima ondata di Coronavirus. Nella tarda primavera la pandemia sembrava avviarsi a una naturale conclusione e in tutte le nazioni si riaprivano ristoranti e altri locali: la maggiore preoccupazione era quella di ravvivare l’economia.

Così il Governo britannico stanziò dei fondi per incentivare la gente a tornare a mangiare fuori, con il programma di stimoli ‘Eat Out to Help Out’, in vigore tra il 3 e il 31 agosto 2020: sconto del 50% su tutte le consumazioni di cibo e bevande non alcoliche effettuate tra il lunedì e il mercoledì, fino a un massimo di 10 sterline a persona, senza un limite al numero di volte. Quasi 60.000 esercizi avevano aderito, e avevano subito raddoppiato o triplicato il numero dei clienti. In meno di un mese 160 milioni di pasti sono stati rimborsato in parte, per un costo totale di 849 milioni di sterline.

Ma il rovescio della medaglia è stato osservato dallo studio di Thiemo Fetzer, economista dell’Università di Warwick: analizzando l’andamento dei contagi nello stesso periodo in cui sono stati in funzioni gli incentivi, ha trovato una forte correlazione. “Un impatto causale significativo sui nuovi casi, accelerando la successiva seconda ondata di COVID-19. Le aree con una maggiore diffusione hanno visto un notevole aumento di infezioni di COVID-19 entro una settimana dall’inizio del programma e un rallentamento delle infezioni entro due settimane dalla fine del programma. Allo stesso modo, le aree che hanno mostrato precipitazioni notevoli durante le prime ore di pranzo e cena nei giorni in cui il programma era attivo registrano una minore incidenza di infezioni – un modello misurabile anche nei dati sulla mobilità – e non rilevabili nei giorni in cui lo sconto non era disponibile o per le precipitazioni al di fuori degli orari principali di pranzo e cena”.