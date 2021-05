Se andiamo nel Regno Unito, più precisamente nelle highlands scozzesi, troveremo il paesino di Inverie. Qui sorge The Old Forge, il pub più sperduto della Gran Bretagna. Ebbene: visto che il suo proprietario lo ha messo in vendita, ecco che i 90 abitanti di Inverie hanno deciso di salvare il loro pub comprandolo.

The Old Forge è diventato famoso per essere il pub più remoto del Regno Unito. Anzi: secondo il Guinness Book of Records, è il pub più remoto della Scozia.

Il fatto è che il paesino di Inverie sorge sulla sponda nord del Loch Nevis, proprio all’ombra dello Sgurr Coire Chinichean, nella penisola di Knoydart. In pratica è raggiungibile solamente in barca (mezz’oretta di navigazione) o rassegnandosi a camminare per due giorni a piedi in mezzo alle highlands scozzesi.

Non esistono strade di collegamento al paesino, lo si può solo raggiungere tramite escursioni in mezzo alle montagne (sempre che farsi a piedi 18 km per andare al pub non vi scoraggi).

È facile capire come, in un posto così fuori dal mondo, proprio il pub in questione sia diventano un importante punto di incontro per gli abitanti. Solo che il proprietario, Jean-Pierre Robinet, ha deciso adesso di metterlo in vendita al prezzo di 492mila euro. C’è da dire che non è facile trovare qualcuno che voglia acquistare un pub così isolato.

Ma, fra la sorpresa generale di tutti, sono stati proprio gli abitanti di Inverie a decidere di provare a comprarlo. Hanno in pratica fatto una colletta tutti e 90 per tentare di acquistare il pub. Ce la faranno?