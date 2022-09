Regno Unito: i supermercati limitano gli acquisti di prodotti scontati, e l’inflazione continua a salire

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Immaginate che, nel bel mezzo di una delle più acute crisi sul costo della vita della storia, una delle più grandi catene di supermercati della nazione decida di introdurre una gamma di prodotti fortemente scontati, pensati proprio per venire incontro alle famiglie più in difficoltà. Dopo pochi mesi dal lancio, con l’inflazione che continua a galoppare e un autunno che si preannuncia tragico, immaginate che la stessa catena decida di limitare gli acquisti dei prodotti in questione – follia? No, è quanto sta capitando davvero nel Regno Unito, dove Asda, terza catena di supermercati, ha deciso di imporre un limite sugli acquisti degli articoli appartenenti a una gamma scontata.

Occorre fare un breve salto temporale a maggio, quando Asda decise di introdurre la gamma “Just Essentials”, caratterizzata da prezzi particolarmente bassi: come accennato, l’idea era quella di aiutare i cittadini britannici in un momento storico caratterizzato da fortissime correnti inflazionistiche e consumi ridotti all’osso – tanto che, nel mese di agosto, l’intera gamma è stata ulteriormente ampliata con l’introduzione di numerosi altri prodotti. Peccato che ora, alle porte della stagione fredda, Asda abbia invece deciso di imporre un limite agli acquisti, permettendo ai clienti di comprare solamente tre unità di ciascun prodotto. “Per garantire che i clienti possano ottenere ciò di cui hanno bisogno” ha commentato la società “stiamo limitando gli acquisti a 3 prodotti per cliente per un breve periodo”.

A quanto pare, infatti, ci sarebbero notevoli problemi di scorte: possiamo immaginare che, comprensibilmente spaventati dalle voci di una potenziale recessione, i cittadini britannici abbiano fatto di tutto per riempire la dispensa di prodotti economici, finendo di fatto per decimare i depositi dei supermercati.