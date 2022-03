Regno Unito, i supermercati Sainsbury’s cambiano nome al pollo kiev e ritirano la vodka russa

Sainsbury's si unisce ai supermercati del Regno Unito che hanno rimosso prodotti russi, come al vodka, dai propri scaffali.

di Luca Venturino 8 Marzo 2022

I supermercati Sainsbury’s si uniscono a Waitrose, Aldi e Morrisons nel ritirare dai propri scaffali la vodka di provenienza russa, e ribadiscono la propria solidarietà con l’Ucraina cambiando anche il nome del pollo kiev in pollo kyiv. Le scelte si aggiungono a un più grande movimento che abbraccia numerosi operatori più piccoli del Regno Unito, che come Sainsbury’s hanno deciso di passare dalla vecchia nomenclatura sovietica a quella ucraina.

“Siamo con il popolo ucraino” ha dichiarato un portavoce della catena di supermercati britannica. “Abbiamo esaminato la nostra gamma di prodotti e abbiamo deciso di rimuovere dalla vendita tutti i prodotti che provengono al 100% dalla Russia”. Gli addetti di Sainsbury’s hanno anche preso in considerazione di bandire dai propri punti vendita i prodotti di JJ Whitley, un marchio di vodka e altri liquori prodotti in Russia, ma infine hanno deciso di continuare a venderli poiché la società in questione aveva annunciato l’intenzione di trasferire la propria produzione a Chorley, nel Lancashire, entro la fine del mese.

“I governi hanno implementato le sanzioni, tuttavia è interessante vedere mosse simili anche da parte del grande pubblico e delle imprese indipendenti” ha commentato Carmen Bryan, analista di GlobalData. “Il sondaggio di GlobalData rivela che la fedeltà al marchio è fortemente influenzata dall’allineamento ai propri valori. Ciò mette i marchi di vodka russi in una posizione precaria, poiché un conflitto prolungato non solo danneggerà le vendite immediate, ma potrebbe anche causare una disillusione permanente nei confronti delle materie prime russe a lungo termine”.