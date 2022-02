Regno Unito, il campione inglese Jack Grealish è troppo ubriaco per entrare nel pub

di Luca Venturino 10 Febbraio 2022

Serata decisamente impegnativa per Jack Grealish, centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese: il calciatore, infatti, è stato avvistato da alcuni fan mentre tentava di entrare all’Albert’s Schloss pub di Manchester.

Cappuccio tirato su, lecca lecca ficcato in bocca, passo indeciso e un po’ traballante: il personale del pub inglese non ha alcun dubbio, meglio non lasciarlo entrare e portarlo via prima che combini qualche pasticcio. Il fan che riprende il tutto, nel frattempo, si fa una risata: “Jack’s buzzed!” esclama, “Jack è ubriaco!”. Il suo club, però, non ha alcun dubbio e ha voluto sottolineare che il suo numero dieci non era affatto ubriaco.