Regno Unito: il più vecchio pub d’Inghilterra è costretto a chiudere

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

Si chiama Ye Olde Fighting Cocks, è (probabilmente) il pub più antico d’Inghilterra con la prima apertura che risale al 793, ed è sopravvissuto a guerre, pestilenze e crisi economiche, ma deve inginocchiarsi di fronte alla pandemia di Covid-19.

Christo Tofalli, gestore del pub, ha annunciato la notizia tramite un post su Facebook. “Ho il cuore spezzato” scrive Tofalli, che però rassicura immediatamente i clienti più affezionati al locale: stando a ciò che sa, infatti, il pub dovrebbe riaprire in futuro con una nuova gestione, e si augura che i nuovi proprietari manterranno “un po’ di anima e spirito”. Ye Olde Fighting Cocks è un pezzetto della storia d’Inghilterra, ed è comprensibile che Tofalli (e i suoi clienti con lui) percepisse un legame particolare al locale: “Insieme alla mia squadra, ho provato di tutto per far andare avanti il ​​pub” ha scritto. “Tuttavia, gli ultimi due anni sono stati senza precedenti per il settore dell’ospitalità e hanno sconfitto tutti noi che abbiamo fatto del nostro meglio per garantire che questo pub pluripremiato potesse continuare a commerciare nel futuro. Questo pub è stato molto più di un semplice business per me e sono onorato di aver giocato anche una piccola parte nella sua storia”.