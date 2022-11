Regno Unito, il principe Andrea dona la verdura del suo orto alle famiglie in difficoltà

di Luca Venturino 14 Novembre 2022

Nel leggere un titolo come questo le reazioni possibili sono due: la prima, che con ogni probabilità sorge con una certa spontaneità, è prettamente positiva. Dopotutto, il gesto è senza ombra di dubbio degno di lode, specialmente alla luce della situazione economica attuale del Regno Unito. La seconda reazione, invece, la possiamo declinare tra incredulità e sorpresa: “Ma perché, il principe Andrea ha un orto?”. Eh sì, diciamocelo pure: immaginarci un membro della impomatatissima Royal Family che china la schiena per scavare i solchi per l’insalata, i zucchini e i pomodori ci viene un po’ difficile – anche se, dobbiamo ammetterlo, siamo ormai abituati anche a cose ben più strane.

Andrea, Sarah e il “Giardino Magico”

Stando a quanto riportato dai colleghi del The Mirror, infatti, pare che la frutta e la verdura che cresce nelle serre della Windsor’s Royal Lodge, la tenuta che il Duca di York condivide con al sua ex moglie Sarah Ferguson, sia regolarmente consegnata a un ente di beneficienza locale, il Windsor Foodshare. “Sarah lo chiama il loro Giardino Magico” ha commentato a tal proposito una fonte vicina ai reali. “E produce così tanto che ogni settimana gli avanzi vengono donati ai più bisognosi. Kevin (colui che segue l’orto, ndr – ve l’avevamo detto che il principe Andrea che si mette a legare le piantine di pomodoro ci faceva strano) porta quanto viene prodotto in più in una chiesa locale, dove un ente di beneficienza si occupa di preparare le donazioni che vengono poi raccolte di settimana in settimana”.

Pare che le famiglie economicamente più deboli possano poi ottenere un buono per ritirare la propria porzione, opportunatamente ordinata all’interno di una scatola: l’ente vanta un regime di distribuzione di oltre 2500 articoli a settimana, e di recente ha ringraziato pubblicamente il principe, sua moglie e il buon Kevin per il loro aiuto: “Grazie Kevin, grazie principe Andrea, grazie Sarah Ferguson: siamo felici di poter ricevere il vostro supporto” si può leggere su di un post pubblicato su Facebook. “Se qualcun altro può aiutarci a sfamare 130 persone in una settimana a Windsor, fatecelo sapere!”.

Come abbiamo brevemente accennato in apertura, il Regno Unito sta vivendo una grave crisi economica, con l’ombra delle recessione che incombe sempre di più: il tasso di inflazione è in crescita costante da mesi, spingendo i cittadini – il cui potere d’acquisto, naturalmente, si è ritrovato mutilato – a rivedere le proprie strategie di consumo acquistando più prodotti surgelati o di seconda scelta.