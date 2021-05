Il principe Carlo ha deciso di festeggiare la riapertura dei locali dopo il lockdown nel Regno Unito andando a spillarsi una birra in un pub. Con tanto di Camilla accanto.

In realtà il principe si trovava nel quartiere di Clapham per una visita ufficiale. Infatti, per celebrare la riapertura di locali e negozi e l’allentamento delle misure anti Coronavirus, ecco che la corte ha organizzato una serie di eventi fra cui visite reali a ristoranti, teatri, negozi per animali, caserma dei pompieri, fiorai e barbieri.

Durante la visita, ecco che Carlo e Camilla hanno deciso di entrare in un pub di Clapham, The Prince of Wales. La scelta non è stata certo casuale visto che è lo stesso titolo di Carlo. Una volta entrati nel locale, ecco che Carlo si è diretto subito verso lo spinatore e, ridendo, ha cominciato a spillarsi una birra alla spina, osservato con attenzione da una divertita Camilla.

Poi, dopo un paio di tentativi, ha provato a berla da sotto la mascherina. Scherzando il principe ha anche detto che gli piacerebbe visitare tutti i pub che si chiamano Prince of Wales nella speranza di ottenere una birra gratis. Ma c’è stato anche un momento di commozione. Curiosando nel pub, infatti, ha notato una tradizionale brocca di ceramica per la birra con il volto del padre Filippo, recentemente scomparso.

Qui su Instagram potete vedere il video dove il principe Carlo spilla la birra: