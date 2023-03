Regno Unito: il pub più “storto” del Paese sta cercando un nuovo proprietario

di Luca Venturino 27 Marzo 2023

Per “pub più storto” del Regno Unito intendiamo forse che si tratta del pub da cui, in genere, esce il maggior numero di clienti pesantemente ubriachi (e dunque, in un certo senso, storti)? No, affatto – lo intendiamo proprio nel senso letterale del termine. Un po’ come la Torre di Pisa, ecco. Ci stiamo riferendo al The Crooked House (nome che potrebbe grossolanamente esser tradotto in “La Casa Storta”), situato in quel di Dudley, Inghilterra, un locale quanto mai eccentrico che ha guadagnato una certa fama per essere… Beh, per essere storto. La buona notizia è che se siete appassionati di stravaganze potrete acquistarlo e diventarne proprietari a tutti gli effetti: le offerte partono da una base di 675 mila sterline.

Il pub più storto del Regno Unito: la curiosa storia del The Crooked House

Come dite? Si tratta di un investimento un po’ troppo esagerato per un settore che, in quel d’Oltremanica, sta attraversando una delle crisi più dure della memoria recente, con le chiusure di bar e pub recentemente cresciute del 180%? Suvvia, ma che sarà mai – volete mettere con la soddisfazione di essere i fieri proprietari di un pezzo (per quanto sbilenco, lo dobbiamo ammettere) di storia che disseta gli assetati e sfama gli affamati da ben 200 anni a questa parte?

“Siamo preoccupati per il futuro del The Crooked House perché da queste parti abbiamo visto tanti pub chiudere per sempre” ha spiegato ai microfoni del Times Jim Knowlson, un cliente abituale. Insomma, scherzi a parte la crisi non ce la siamo inventati. Il fascino del pub più storto del Regno Unito, tuttavia, è altrettanto autentico.

“Si tratta di un’opportunità per diventare i proprietari del pub più storto e più ubriaco della Gran Bretagna” spiega ancora Knowlson, con una punta di orgoglio nella voce. “Insomma, ha un certo fascino. E poi è un vero e proprio pezzo di storia!”

Secondo la rivista Discover Britain, il lato sinistro del The Crooked House è 4 piedi più basso del lato destro, tanto che “le biglie rotolano giù da tavoli apparentemente livellati, mentre gli angoli retti sono una merce rara: le finestre sono tutte di 16 gradi fuori centro, più del doppio dell’inclinazione della Torre di Pisa“. Ecco, diciamo che forse se siete maniaci dell’ordine o soffrite di labirintite non è il posto che fa per voi.

Christie & Co, l’azienda che gestisce la vendita del locale, pensa che il fascino del locale sarà sufficiente a salvarlo dalle difficoltà della crisi: Noel Moffitt, Senior Director di Corporate Pubs and Restaurants presso Christie & Co, si è detto ottimista e sostiene che il The Crooked House abbia un “grandissimo potenziale”.