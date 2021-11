Regno Unito: il ristorante stellato The Star Inn ad Harome distrutto da un incendio

di Manuela 26 Novembre 2021

Andiamo nel Regno Unito perché qui è stato distrutto da un incendio il ristorante stellato The Star Inn di Harome, vicino a Helmsey, nel North Yorkshire. Lo chef Andrew Pern ha spiegato che tutto è accaduto mercoledì sera: il rogo pare si sia innescato sul tetto di paglia e da lì il fuoco si è diffuso ovunque.

L’edificio storico (risale al XIV secolo) non ha avuto scampo: è stato raso al suolo dalle fiamme. Pare che tutto sia accaduto poco dopo le 22. I Vigili del Fuoco sono subito intervenuti sul posto, ma per il ristorante non c’è stato niente da fare: è stato “ridotto in cenere”.

Durante la fase più critica del rogo, sul posto c’erano ben 45 pompieri. Fortunatamente non ci sono state vittime o ferite e Pern ha elogiato gli sforzi del personale per contenere l’incendio nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Lo chef ha spiegato che il personale ha svolto un ottimo lavoro: ai primi segni di fumo hanno preso tutti gli estintori, attaccato la manichetta dalla cantina e hanno provato a spegnere le fiamme. Successivamente sono arrivati i Vigili del Fuoco, ma anche loro hanno potuto fare ben poco per evitare la distruzione del locale.

Pern è rassegnato: per rimettere in piedi la sua sala da pranzo principale ci vorrà almeno un anno. La struttura del ristorante è praticamente sparita. Tuttavia lo chef era ben consapevole del rischio che stava correndo con un locale col tetto di paglia: sapeva perfettamente che, se fosse scoppiato un incendio, quella paglia sarebbe stata un combustibile perfetto. E così è stato.

La nuova sezione del pub, però, è ancora intatta per cui il team potrà continuare ad andare avanti in qualche modo. Pern ha assunto la direzione del ristorante nel 1996, ma è anche amministratore delegato dei ristoranti di York e Whitby. Il locale ea diventato uno dei gastropub più famosi del paese, un po’ grazie ai suoi piatti moderni, ma realizzati con ingredienti stagionali di provenienza locale, un po’ per il suo aspetto caratteristico, con quel tetto di paglia che fa tanto storia antica e i soffitti con le travi a vista.

Tommy Banks, collega del vicino e altrettanto stellato Black Swan a Oldstead (nel 2017 TripAdvisor lo aveva dichiarato il ristorante migliore del mondo), ha dichiarato di essere stato devastato dalla notizia dell’incendio e di essere vicino ad Andrew e a tutta la sua squadra.

Per quanto riguarda l’intervento dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a smorzare tutti i focolai solo alle 13 del giorno successivo. Sul posto attualmente sono rimaste un’autopompa e una scala aerea per proseguire le indagini. Un portavoce del North Yorkshire Fire and Rescue Service ha dichiarato che l’incendio del tetto di paglia dell’edificio ha causato ingenti danni.

Le squadre hanno lavorato alacremente per impedire che il fuoco si propagasse per tutto il tetto di paglia, evitando che un’estremità del tetto e che il piano terra venissero anche essi distrutti. Non sono ancora note le cause dell’incendio.