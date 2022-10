Regno Unito, Jeremy Clarkson dovrà chiudere il suo ristorante

di Luca Venturino 11 Ottobre 2022

Jeremy Clarkson ha aperto un ristorante? Non proprio – riavvolgiamo un poco il nastro: lo scorso lulgio l’iconico conduttore di Top Gear ha trasformato un vecchio fienile in una fattoria di sua proprietà nella cittadina di Chadlington, Regno Unito, in una sorta di ristorante che proponeva ai propri clienti esclusivamente piatti a base di carne di manzo, tagliata e cucinata in tutti i modi immaginabili.

Diciamo “sorta” di ristorante perché, di fatto, il tutto è stato creato nel contesto della serie disponibile su Amazon Prime Clarkson’s Farm; e le autorità governative hanno scovato importanti carenze nell’ambito delle leggi e delle politiche di pianificazione locali e nazionali. In altre parole, il “ristorante” di Clarkson sarebbe un giocattolone messo in piedi per le telecamere senza badare a permessi o regole – tanto che lo stesso conduttore aveva affermato di aver usato una “piccola scappatoria” per sfuggire, almeno inizialmente, alle verifiche delle autorità del West Oxfordshire District Council (WODC). Questo appiglio, tuttavia, era destinato a logorarsi nel tempo: nel mese di agosto gli ispettori del WODC hanno ordinato la rimozione di tavoli, sedie e materiali paesaggistici dal sito entro sei settimane, sottolineando come “il ristorante, la sua natura, scala e ubicazione è insostenibile e incompatibile con la sua posizione nel contesto della Cotswold Area of Outstanding Natural Beauty“.

“Gli ufficiali del consiglio hanno lavorato con il proprietario e gli agenti di pianificazione dell’attività, per molti mesi, per indagare sulle violazioni del controllo della pianificazione, fornendo consigli su come gestire l’attività in modo legale e cercando di raggiungere un soluzione” si legge in una nota emessa dal WODC. “L’azienda continua a operare al di fuori dei permessi di pianificazione concessi e il consiglio è stato ignorato. L’attività ha avuto un impatto significativo anche sulla comunità locale”. Clarkson, in ogni caso, si è detto tranquillo: comunque vada a finire sarà ottimo materiale per la seconda stagione della sua serie tv.