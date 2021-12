Regno Unito, pub su un’isola remota cerca gestore per incoronarlo re

Il pub su Piel Island, isola remota del Regno Unito, sta cercando un gestore per la stagione estiva da incoronare come monarca.

di Luca Venturino 23 Dicembre 2021

Se non vedete l’ora di aggiungere sul vostro curriculum “gestore di pub e monarca”, per poi potervi vantare su Linkedin ecco l’occasione giusta per voi: il pub ultracentenario su Piel Island, nel Regno Unito, è alla ricerca di un qualcuno che lo gestisca nella stagione estiva. Il titolo di re viene concesso solamente se superate il colloquio.

Ma andiamo con ordine: su Piel Island troverete la sua intera popolazione (due persone) a rendervi omaggio, una colonia di foche in continua espansione, un castello del XIV secolo danneggiato e il pub, lo Ship Inn, che pare avere più di 300 anni ed è di proprietà del consiglio di Barrow-in-Furness, . Scherzi a parte, il fascino del posto è innegabile: stapparsi una birra al tramonto, nel silenzio infranto solamente dallo sciabordare delle onde e dai verse delle foche non sembra così male. E il titolo di monarca? Come vi abbiamo anticipato, quello viene concesso a chi riesce a ottenere il lavoro di gestore del pub. Secondo la tradizione la cerimonia consiste nell’essere cosparso di secchi di birra e giurare di “essere un buon fumatore, un ottimo bevitore e amante di tutte le donne o tutti gli uomini”.

“Quando ero molto più giovane, passavamo delle notti fantastiche al pub, e devo aver dormito su ogni filo d’erba, ubriaco e sobrio, sotto la pioggia, il vento e la neve”, racconta John Murphy, guida turistica 72enne. Gli piacerebbe fare domanda per ottenere il lavoro, ma teme di essere troppo vecchio. “Ci sto seriamente pensando. Potrei finire i miei giorni con un sorriso felice sul mio viso condividendo una pinta con 800 foche? Penso che potrei, sì”.