Regno Unito: ristorante offre la versione economica della bistecca d’oro di Salt Bae

di Manuela 2 Novembre 2021

Vi ricordate della famosa bistecca d’oro di Salt Bae (quella mangiata anche dal calciatore Frank Ribery fra mille polemiche), all’anagrafe noto come Nusret Gökçe? Ebbene: un ristorante del Regno Unito offre la sua versione economica della bistecca ricoperta d’oro.

John Stirk, questo il nome del macellaio e ristoratore proprietario del The Butcher’s Deli a Durham e dello Stirks Italian Steakhouse a Sunderland, ha spiegato di essere rimasto colpito da un fatto: sin da quando il ristorante di Londra di Salt Bae ha cominciato a diramare la notizia di questo lussuoso piatto che costa 1.450 sterline per una bistecca ricoperta di oro, ecco che Stirk ha notato una cosa.

La gente pubblicava sì foto di cosa stesse succedendo nel ristorante di Salt Bae, solo che più che pubblicare foto del cibo, pubblicavano foto degli scontrini e di quanto fosse costosa quella bistecca.

Da qui l’idea geniale: crearne una versione più economica in modo da renderla più accessibile a tutti. Ecco che così ha inserito nel suo menu la bistecca ricoperta d’oro 24 carati da 100 sterline.

Secondo Stirk è “ridicolo” che la gente arrivi a spendere quasi 1.500 sterline (quasi 1.800 euro) per una singola bistecca. Grazie alla sua versione economica, la gente può mangiarla senza dover spendere un mese di stipendio.

Stirk servirà così due bistecche ribeye di alta qualità, ricoperte di oro a 24 carati. John ha poi aggiunto che non era qualcosa che volevano fare, ma si sono sentiti come in dovere di farlo per dimostrare che può essere fatto e che può essere più conveniente.

Ad avere l’idea della bistecca è stato Paul Rowntree, lo chef executive del Broadway Pub Co. La bistecca costa 100 euro e viene corredata di quattro salse: non è qualcosa che vai a mangiare a caso, ma se esci per un’occasione speciale, allora puoi anche provarla per una volta.