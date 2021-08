Regno Unito, sconti al ristorante e sul delivery per convincere i giovani a vaccinarsi

Come in USA, anche nel Regno Unito il governo ricompensa con sconti e buoni i cittadini giovani, 18-29 anni, che decidono di farsi vaccinare.

di Marco Locatelli 2 Agosto 2021

Un po’ sul modello USA, nel Regno Unito il governo ha deciso di spingere i giovani a vaccinarsi con sconti al ristorante e sul cibo a domicilio e corse gratis sui taxi.

Le promozioni riguardano le compagnie di trasporto come Uber e Bolt, servizi di digital delivery e ristorazione come Deliveroo e Pizza Pilgrim.

Una scelta dettata dalle percentuale ancora ferma al 66% delle persone fra i 18 e i 29 anni che ha ricevuto almeno una dose. Tuttavia secondo alcuni esperti si tratta di una strategia sbagliata.

Nel frattempo Uber, ad esempio, ha già mandato una notifica agli utenti: chi ha completato il ciclo vaccinale avrà diritto ad uno sconto con Uber Eats.

E non è finita qua: secondo quanto scrive Metro.co.uk, il governo britannico potrebbe allargare le promozioni ad altre aziende, come McDonald’s e la catena di sale cinematografiche Vue Cinema.

Non convinti di questa “strategia della ricompensa” diversi scienziati, che criticano il fatto che si stia facendo una comunicazione errata sull’importanza dei vaccini. Secondo gli esperti, infatti, sarebbe più importante sottolineare i benefici della vaccinazione per loro e per le persone intorno a loro.