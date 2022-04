Regno Unito: scoperto un tunnel dei Peaky Blinders in un pub di Birmingham

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

I lavori per una nuova linea della metropolitana hanno portato alla luce, nel marciapiede davanti al The Old Crown, pub risalente al 1368 in quel di Birmingham, l’entrata di un tunnel segreto che conduce nel seminterrato del locale: che si tratti di un passaggio segreto utilizzato dalla famigerata banda dei Peaky Blinders, attiva proprio nella medesima città tra il 1880 e il 1910?

“Non avevamo idea che fosse lì” ha commentato il proprietario del pub in questione, Kieran McInerney. Il personale del locale ha poi voluto condividere le foto della scoperta online, stuzzicando l’immaginazione e la fantasia di storici della domenica e appassionati della serie tv. “Potrebbe essere stato uno scivolo per il carbone” scrive uno degli utenti più pragmatici “anche se in effetti la posizione è piuttosto strana”. Altri, ben più creativi, hanno invece ipotizzato che fosse stato utilizzato per nascondere i cadaveri scomodi, o magari per far entrare – in maniera illegale o lecita poco importa – le merci in cantina senza dover utilizzare le scale.

Certamente un pub come questo, con più di 600 anni di vita, avrebbe un sacco di segreti nascosti e perduti da raccontare, e questo non fa altro che alimentare le teorie di chi invece sostiene che il tunnel in questione fosse utilizzato dall’ormai celebre banda.